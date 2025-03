ENHYPENが、2024年11月から2025年1月まで開催した日本3都市ドームツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN>。その追加公演となる初スタジアムツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION->が、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居の2都市4公演で開催することが決定した。

<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION->

東京] 味の素スタジアム

2025年7月5日(土) 開場 15:30/開演 17:30

2025年7月6日(日) 開場 15:30/開演 17:30



[大阪] ヤンマースタジアム長居

2025年8月2日(土) 開場 15:00/開演 17:00

2025年8月3日(日) 開場 15:00/開演 17:00



・『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』特設サイト

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan_stadium

デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙だ。現在開催中のENHYPENの3回目のワールドツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’>(以下<WALK THE LINE>)は、2024年10月5日・6日の韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、韓国で初のスタジアム公演を開催。続いて日本では埼玉・ベルーナドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡、大阪・京セラドーム大阪を巡りK-POPボーイグループの中でデビューから最速となる約4年での3都市ドームツアーを2025年1月に完走、3都市6公演で約19万人を動員。さらに3月1日にはフィリピン・ブラカン(フィリピン・スポーツスタジアム)と6月21日にタイ・バンコク(ラチャマンカラ国立競技場)での公演を実施することも決まっており、今回発表された日本2都市スタジアムツアーまで、これまで発表された<WALK THE LINE>の日程すべてをスタジアムとドームで敢行し、より一層スケールアップした自身最大規模のワールドツアーとなる。日本3都市ドームツアーに続く2都市スタジアムツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION->では、水を活用した演出をはじめ、夏のスタジアムならではの特別なステージを展開する予定とのことだ。