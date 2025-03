BTS J-HOPE、デジタルシングル「Sweet Dreams(feat. Miguel)」ふたつ目のコンセプトフォトを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Sweet Dreams (feat. Miguel)」は、“愛したい、愛されたい”J-HOPEの真心を込めたセレナーデ

BTSのJ-HOPEが、デジタルシングル「Sweet Dreams (feat. Miguel)」(3月7日リリース)のふたつ目のコンセプトフォトを公開した。

公開されたコンセプトフォトで、J-HOPEは最も日常的で安らぐ空間である家を背景に、恋に落ちた感情を表現。暖かいラグが敷かれた床に横になって誰かと電話をし、椅子に足を乗せたまま、相手を思いながら笑みを浮かべる。浴槽に腰掛けて満ち足りた表情をするJ-HOPEからはときめきが感じられ、窓から入ってくる日差しが彼を包み込み、ふわふわした感情をさらに引き立てている。

3月5日・6日には、新曲のティザー映像を順次公開予定。続いて、「Sweet Dreams (feat. Miguel)」のリリース当日となる3月7日13時には、613人のARMY(BTSファンの呼称)と共にオフラインのファンイベント『Sweet Dreamland』を行う。BTSのデビュー日である6月13日に合わせて、613人を招待。当日参加できないファンのために、スーパーファンプラットフォームのWeverseで独占ライブも実施する。

3月7日14時に発表される「Sweet Dreams (feat. Miguel)」は、“愛したい、愛されたい”J-HOPEの真心を込めたセレナーデで、R&Bシンガーのミゲルがフィーチャリング参加した。

また、J-HOPEは2月28日~3月2日、ソウル松坡区KSPO DOMEにて初の単独ワールドツアーの序幕となる『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL』を開催。今回の公演で「Sweet Dreams (feat. Miguel)」をサプライズパフォーマンスし、大きな反響を得た。

英国音楽専門マガジン『NME』はホームページにソウルコンサートレビューを載せ、今回の公演に星5点満点を付与。「彼が舞台をどれほど恋しがっていたかがはっきりとわかった。そしてまさに、そこがJ-HOPEがいちばん輝くステージだった。BTSのメンバーとしてすでに十分に(自分の能力を)証明しており、今回はソロアーティストとして改めて証明した。彼は自分の才能を存分に発揮し、これまで以上に強烈なエネルギーを発散した」と評した。

