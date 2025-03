「関西春ロボコン2025」を Gold Sponsorsとしてサポート！エムジー

エムジーは、NHK学生ロボコン・高専ロボコン(以下 NHKロボコン)出場予定校の新人チーム向けロボット競技会「関西春ロボコン2025」をGold Sponsorsとしてサポートします。

同社は、本競技会へのサポートを通し、日本のものづくりを牽引する次世代エンジニアの育成に貢献します。

2025年3月13日(木)に開催される本競技会では、同社の会社情報をはじめ、ロボコン出身社員のインタビューを掲載したパネル、同社製品を操作できるデモキットなど、ご自由にご覧いただける展示ブースを設置します。

「関西春ロボコン2025」は、NHKロボコンに近い環境で経験を積むことにより、ロボット製作の技術のみならずチーム運営面での課題の発見・解決を経験するとともに、学校間の交流から様々な刺激や学びを得ることができます。

この競技会を経てNHK学生ロボコンでより活躍できるよう準備してもらうことを目指しています。

展示ブースイメージ

■関西春ロボコン2025 開催概要

・大会名称:関西春ロボコン2025

・競技課題:竜宮物語

2025年のテーマは「竜宮物語」。

昔話の浦島太郎から着想を得たテーマです。

宝箱に見立てたカゴに宝物に見立てたボールと三角コーンを入れ、玉手箱を完成させる速さを競います。

ボールには玉と石の2種類があり、石を用いて相手の妨害が可能です。

どのワークによる得点を優先するかといった戦略も重要な要素となるでしょう。

競技形式は線対称の赤コートと青コートに分かれて行う対戦で、競技時間は3分間です。

・開催場所:ガレリアかめおか コンベンションホール(京都府亀岡市)

・開催日程:2025年3月13日(木) 10時〜18時

・主催 :関西春ロボコン運営委員会

