セミオーダーのコンテナハウスFC！ランドピア「コンテナプラス(R)」サイトオープン

ランドピアは、高い独自性を誇る唯一無二のコンテナ建築ブランド「コンテナプラス(R)(CONTAINER PLUS)」のサイトをオープンしました。

コンテナプラス(R)は全国初※のセミオーダーのコンテナハウスFCです。

一緒にコンテナ建築を広げていっていただける工務店様、建築事務所様の加盟を募集しています。

※同社調べ

同社は、2025年3月5日(水)から3月7日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「フランチャイズ・ショー」に出展します。

コンテナ建築「コンテナプラス(R)(CONTAINER PLUS)」の紹介もしています。

■「フランチャイズ・ショー2025」出展概要

日時 : 2025年3月5日(水)〜7日(金) 10:00-17:00(最終日は16:30まで)

会場 : 東京国際展示場「東京ビッグサイト」南1・2・3ホール

展示場所: FC1019

出展内容: 「トランクルームのスペースプラス(R)」、「コンテナ建築 コンテナプラス(R)」に関する事業説明

※来場の際は、下記の来場登録をご確認のうえ、来場者登録フォームより申込みできます。

来場登録: https://nikkeimesse2025.smktg.jp/public/application/add/32

■ランドピアについて

株式会社ランドピアは“不動産の有効利用を通じて、活力ある経済社会の実現に貢献する”ために、遊休地、ビルの空室といった不動産を価値あるスペースとして有効活用することを専門としています。

