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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡Transcreation¡§Takashi KOGA¡Êcarkingdom¡Ë
Words¡§James Elliott¡¡Photography¡§Nick Dimbleby, Simon Kay