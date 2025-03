米Appleのティム・クックCEOは、自身のXにて今週中に新製品を発表すると示唆した。あわせて投稿された6秒の動画では「There's something in the AIR」と記されている。

動画は「This week.」という文言とともに投稿されたもので、動画の最後には「AIR」の文言を何かが貫くような演出も施されている。

同社の製品で「AIR」が関連するものとしては、MacBook AirやiPad Airなどがあり、これらの新モデル登場が予想される。