ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGEの藤原樹が主演するショートドラマ『欲望(蜘蛛の糸のように)』が、日本映画専門チャンネルで4月4日(22:30〜)に放送される。藤原樹=『欲望(蜘蛛の糸のように)』より『MY (K)NIGHT マイ・ナイト』の中川龍太郎監督が描くファンタジーあり、アクションありのこのドラマは、文豪・芥川龍之介の名作『蜘蛛の糸』から着想を得た作品。藤原が演じるのは、俗にいうチンピラではあるが、蜘蛛一匹殺さぬ優しさを持つ神田辰だ。

神田は、佐々木路美(伊藤万理華)と共に自由を得るため、金を求めて闇バイトの斡旋をしている黒部恭平(カトウシンスケ)の元を訪れる。黒部に指示された住居へ盗みに入った神田、そこには不気味な空気を纏う謎の老人(田村亮)がいた。怯える彼の心を見透かしたかのように、老人は金を施す。神田は、怪しみながらも金を受け取る。思いがけない幸運に、希望の光を見た神田。しかし、欲望にまみれた運命の糸は、残酷に神田たちに絡みついてゆく…。コメントは、以下の通り。○■藤原樹欲望に翻弄されながらも、がむしゃらに真っ直ぐ生きる神田の姿はカッコ良くも切なく、彼の強さと脆さを演じられることに、挑戦しがいを感じました。中川監督の演出は非常に独創的で、神田が会ったことがない人には撮影本番まで会わないように楽屋も分けられ、家で探し物をするシーンでは地図を渡され1発撮りで撮影を行いました。初めて聞いた時は不安もありましたが、実際にやってみると、気持ちがうまく繋がり思い切って演じることができ、全てが刺激的で濃密な時間でした。今作では、これまでのどの役よりも心と身体を解放して演じました。神田という人物の姿は、観る人に強い感情を呼び起こすと思います。人間の本能的な部分や、時に破滅に向かう様子がリアルに表現されているので、その緊張感や切なさを感じながら、最後まで目が離せない展開になっています。ぜひそのドラマティックな世界観を体験していただきたいです。○■伊藤万理華“自由”という概念に縛られて、行き着いた先を見た気がしました。一瞬の欲というものはか細くて脆い。そこに囚われ佇む神田と路美の関係に不恰好ながらも美しさを表現できていたら良いなと思います。中川監督の突発的な演出は、新しい空気をくださるので本当に楽しく、長編作品での印象にはない燃え上がるような感覚を、本作を通して知ることができ嬉しかったです。神田を演じる藤原さんの愛らしさとパフォーマンス力に引き込まれ、自然に路美と向き合えたような気がします。自由への渇望は、時としてなにかを破壊しかねない。その中で心の揺らぎが、微かに映されていると思います。中川監督の新しい魅力が詰まった作品、ぜひお楽しみにしてください!○■中川龍太郎監督ここではないどこかで、自由に生きてきたい。しかし、どこに行けばいいのかが分からない。そんな気持ちが今の世界には蔓延しているのではないでしょうか。そんな気分を爽快なアクションとささやかなユーモアとともに描いているところが見どころです。芥川龍之介の『蜘蛛の糸』が着想の入り口ですが、自由で変幻自在な物語を楽しんでもらえましたら嬉しいです。藤原さんは最初にお会いした時から本当にまっすぐな好青年ですぐに好感を抱き、キャラクターに即した歩き方、喋り方、眼差し、色々と話し合いながら作れました。それは数年ぶりにご一緒させていただいた伊藤さんやカトウさんも同じで、どんどんアイデアをぶつけてくださるので、楽しかったです。大ベテランの田村亮さんも最初の衣装合わせの時から、着物のアイデアを絵に描いて出してくださるなど、本当に温かく若い現場を支えてくださりました。それぞれ出自の異なる俳優さんたちの自由で最高なハーモニーを楽しんでください!日本映画専門チャンネルでは、「2ヶ月連続 藤原樹にとらわれて」と題し、藤原の出演作を4月から2カ月連続で特集放送する。ラインナップは、以下の通り。○■4月・『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』(2024・TVドキュメンタリー・10話)出演:THE RAMPAGELDH所属アーティストの光と影に迫るエンターテインメントドキュメンタリー。THE RAMPAGEがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道(One Way Road)にカメラが密着。・『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 “16” NEXT ROUND at OSAKA-JO HALL』(2023・LIVE) ※TV初出演:THE RAMPAGE「16人の力強い決意と共に唯一無二のエンタテインメントの創造へ原点回帰したTHE RAMPAGEが16人一体となって暴れ回る」をテーマに掲げ、全国9都市25公演で開催。ライブツアー自身最多動員を達成した。○■5月・『あらばしり』(2025・TVドラマ・12話)出演:藤原樹(THE RAMPAGE)、西山潤、市川知宏、大倉空人、吉田健悟、青山凌大、後藤拓磨原作:漫画/タクミユウ 企画原案/橘ケンチ・平沼紀久『あらばしり』(講談社「マガジンポケット」所載)演出:長尾くみこ 伊藤彰記 脚本:ニシオカ・ト・ニール「え? 日本酒がイケメンに!?」原作は日本酒の擬人化漫画『あらばしり』。見て酔わせるSAKEドラマ。THE RAMPAGE藤原樹、連続ドラマ初主演作。・『カストルとポルックス』(2023・舞台) ※TV初出演:藤原樹(THE RAMPAGE)、新谷聖司、田村升吾、山粼晶吾、うえきやサトシ、龍(THE RAMPAGE)、中村誠治郎、北園涼、佐藤流司原案・脚本・演出:佐藤流司佐藤流司原案・脚本・演出、藤原樹主演で贈る珠玉の舞台作品。そこにはケンカばかり繰り返す兄と、心優しい弟がいた。兄弟には逃れられない宿命と、一つの願いがあった。がむしゃらに疾走する兄弟の寓話。