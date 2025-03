来ますよ、まもなく!

それは3月4日の深夜。Apple(アップル)のCEOティム・クック氏が、Xへコメントと画像を投稿しました。その内容は…

This week. pic.twitter.com/uXqQaGNkSk - Tim Cook (@tim_cook) March 3, 2025

「This week.(今週)」

これだけなら、一体何が? とワクワクもぶち上がるんですが、今回はご丁寧に「There's something in the AIR」という動画も添えられています。もう隠す気なくて草。はいはい、MacBook Airね。

…と思ったんだけど、大穴としてiPad Airという可能性もあるので、一応フォローしておきます。

MacBook Air、もしくはiPad Air、今週出ると思います。

狙っている方々は、夜は寝ちゃだめ。ごめんうそ。でもちょっとだけ夜ふかしする価値はあると思います。

