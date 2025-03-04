·²ÇÏ¤Î¡È18ºÐ¡É½½ÊÖæÆÎ¤¤¬½éÆÀÅÀµó¤²³èÆ°½ªÎ»¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1¥«·î¡×»Ø´ø´±¥¨ー¥ë
¡¡3·î3Æü¡¢B1ÅìÃÏ¶è¤Î·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿½½ÊÖæÆÎ¤¡ÊÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¹»¡Ë¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß18ºÐ¤Î½½ÊÖ¤Ï¡¢192¥»¥ó¥Á78¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É·ó¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÍË¾³ô¤Ç¡¢1·î¤«¤é·²ÇÏ¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2·î26ÆüÉÕ¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¶¯¹ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤«¤é¥×¥í¤Î¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î1Æü¤ÎÂè22ÀáGAME1¤ÎÀçÂæ89ERSÀï¡£¤ï¤º¤«1Ê¬11ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥³ー¥È¤ËÆþ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£ÂÔË¾¤Î½éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íâ2Æü¤ÎGAME2½ªÈ×¡£22ÅÀ¥êー¥É¤Î»Ä¤ê3Ê¬35ÉÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥¦¥£¥ó¥°¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³ÍÆÀ¡£1ËÜÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¥×¥í½éÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±1Ê¬16ÉÃ¤ËÀ±ÌîÁâ¼ù¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÊý¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥åー¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£23ÉÃ¤Ë¤Ïº¸¥¦¥£¥ó¥°¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤âÀ®¸ù¤·¡¢µÒÀÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á·²ÇÏ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë3P¤òÀ®¸ù¤·¤¿½½ÊÖæÆÎ¤¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡½½ÊÖ¤ÏGAME2¤Î»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë1¥«·î´Ö¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£GAME1¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç´¿À¼¤È¤¤¤¦¤«¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤è¤êÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºßÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ø¥ì¥â¥Íー¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦³èÆ°¤Ï¹â¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥×¥íÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³ー¥È³°¤Ç¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ëº®¤¸¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½½ÊÖ¤Ï¡Ö°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤â´Ö¶á¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÂÌ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1¥«·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ê¥ó¥°HC¤Ï¡ÖæÆÎ¤¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëIQ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤ÆÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾²Á¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ëÃæ¤«¤éÈà¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎý½¬¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬¤â¤·¥×¥í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Î¥×¥í¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç³Ø¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥ß¥ê¥ó¥°HC¤È¡Ö·²ÇÏ°ì´Ý¡×¤Î³Ý¤±À¼¤â¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡·²ÇÏ¤Ï3ÆüÉÕ¤Ç½½ÊÖ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½½ÊÖ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÎÁª¼ê¡¢¥³ー¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£1¥ö·îÈ¾¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥×¥¢¥ê¤Î±é½Ð¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤Ï»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤ÈÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£B¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÀèÇÚÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆB¥êー¥°½é½Ð¾ì¡¢½éÆÀÅÀ¤¬·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¤³¤Î¥Áー¥à¡¢¤³¤Î¥³ー¥È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×