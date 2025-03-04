FANTASTICS新曲「FUNKTASTIC!」が『FUN！FUN！FANTASTICS』主題歌に決定！今夜の初回放送で初披露

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■新曲「FUNKTASTIC!」は、FANTASTICSならではのエネルギッシュな楽曲

FANTASTICS新曲「FUNKTASTIC!」が、3月4日よりスタートするFANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』の主題歌に決定した。

「FUNKTASTIC!」は、1990年代のストリートカルチャーをファンキーかつファンタスティックに表現したHIP-HOUSEチューン。オールドスクールなファッションやダンスにまつわる様々なキーワードを用い、過去も未来も自由自在に時代を乗りこなすFANTASTICSならではのエネルギッシュな楽曲に仕上がっている。

さらに、3月4日の『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』初回放送では、「FUNKTASTIC!」の初パフォーマンスのオンエアも決定している。

番組情報

日本テレビ『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』

03/04（火）スタート（全8回）

※毎週火曜24:59～25:29

出演：FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）

ナビゲーター：マイケル富岡

リリース情報

2025.02.05 ON SALE

MINI ALBUM『Dimensional Bridge』

『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff5/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168