FANTASTICS新曲「FUNKTASTIC!」が『FUN！FUN！FANTASTICS』主題歌に決定！今夜の初回放送で初披露
■新曲「FUNKTASTIC!」は、FANTASTICSならではのエネルギッシュな楽曲
FANTASTICS新曲「FUNKTASTIC!」が、3月4日よりスタートするFANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』の主題歌に決定した。
「FUNKTASTIC!」は、1990年代のストリートカルチャーをファンキーかつファンタスティックに表現したHIP-HOUSEチューン。オールドスクールなファッションやダンスにまつわる様々なキーワードを用い、過去も未来も自由自在に時代を乗りこなすFANTASTICSならではのエネルギッシュな楽曲に仕上がっている。
さらに、3月4日の『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』初回放送では、「FUNKTASTIC!」の初パフォーマンスのオンエアも決定している。
番組情報
日本テレビ『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』
03/04（火）スタート（全8回）
※毎週火曜24:59～25:29
出演：FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）
ナビゲーター：マイケル富岡
リリース情報
2025.02.05 ON SALE
MINI ALBUM『Dimensional Bridge』
『FUN！FUN！FANTASTICS SEASON5』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/fff5/
FANTASTICS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168