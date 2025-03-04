CL¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄŽ¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤Î½éÆü¤Î¤è¤¦Ž£
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬4Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦1st¥ì¥°¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤òÁ°Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤ÎCL¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Îº£µ¨¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¾ù¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢²æ¡¹¤Ï°ÎÂç¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂç¤¤¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î»î¹ç¤ÏÁ´¤¯±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£²æ¡¹¤Ï³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¥Àª¤ò¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤¬Âº·É¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£²æ¡¹¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ëŽ£
2013-14¥·¡¼¥º¥ó¤È2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL·è¾¡¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤¿¡£
Ž¢Îò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢CL¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎµÏ¿¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÌÀÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²æ¡¹¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤Î½éÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ëŽ£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Î·è¾¡TÁ´»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤ÎCL¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Îº£µ¨¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¾ù¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2013-14¥·¡¼¥º¥ó¤È2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL·è¾¡¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤¿¡£
Ž¢Îò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢CL¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎµÏ¿¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÌÀÆü¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²æ¡¹¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤Î½éÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ëŽ£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Î·è¾¡TÁ´»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é