2024年8月17日(土)、1年8ヶ月の休養から歌手活動再開となる氷川きよし+KIINA.のコンサートが東京ガーデンシアターで開催された。当初は16、17日の2日間開催予定だったが、16日は台風7号接近の影響で残念ながら2025年1月16日(木)に延期。当日は台風一過の澄みきった青空のもと、再開を待ちわびたファン6500人が駆けつけ、氷川は全32曲を3時間にわたり熱唱した。

『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour〜KIIZNA〜』「初回限定盤」スペシャルフォトブック付き【CD+DVD】 COZP-2158-61¥19,800 (税抜価格 ¥18,000)【DISC1】【DVD】M1 WALKM2 僕と私の1ページM3 泣けてくるけど 笑えてくるの♡M4 Happy!M5 歌は我が命M6 出発M7 星空の秋子M8 甲州路M9 大丈夫M10 勝負の花道M11 一緒節M12 きよしの令和音頭M13 きよしのズンドコ節M14 ちょいときまぐれ渡り鳥M15 大井追っかけ音次郎M16 箱根八里の半次郎M17 三味線旅がらすM18 男の絶唱M19 白雲の城M20 SEVEN DAYS WARM21 You are you【DISC2】【DVD】M1 FatherM2 きみとぼくM3 生まれてきたら愛すればいいM4 だからあなたも生きぬいてM5 恋、燃ゆる。M6 あなたがいるからM7 ボヘミアン・ラプソディM8 雷鳴M9 キニシナイM10 限界突破×サバイバーM11 碧し【DISC3】【CD】M1 WALKM2 僕と私の1ページM3 泣けてくるけど 笑えてくるの♡M4 Happy!M5 歌は我が命M6 出発M7 星空の秋子M8 甲州路M9 大丈夫M10 勝負の花道M11 一緒節M12 きよしの令和音頭M13 きよしのズンドコ節M14 ちょいときまぐれ渡り鳥M15 大井追っかけ音次郎M16 箱根八里の半次郎M17 三味線旅がらすM18 男の絶唱M19 白雲の城M20 SEVEN DAYS WAR【DISC4】【CD】M1 You are youM2 FatherM3 きみとぼくM4 生まれてきたら愛すればいいM5 だからあなたも生きぬいてM6 恋、燃ゆる。M7 あなたがいるからM8 ボヘミアン・ラプソディM9 雷鳴M10 キニシナイM11 限界突破×サバイバーM12 碧し