à¥Õ¥¸Æü»Þµ×»á¡á¥é¥¹¥Ü¥¹á¸íÊó¤Ç¤â¡Ö¿È¤ò°ú¤¯¤Î¤¬Ï·Ê¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¡× ¸µÊüÁ÷ºî²È¥º¥Ð¥ê
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎÉÉÊ»á¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£à¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü»Þµ×»á¡Ê£¸£·¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ëÆü»Þ»á¤Ï£²·î²¼½Ü¡¢¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¹øÄÇ°µÇ÷¹üÀÞ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æü»Þ»á¤Ï£²·î£²£·ÆüÉÕ¤Ç·Ð±Ä»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ªºÐ¤â¤ªºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¡£ÁêÃÌÌò¼Ç¤¤ÎÉúÀþ¤È¤ß¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ì¾ÍÀ¿¦¤«¤é¤Î¼Ç¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥ß¥½¥®¤È¤·¤ÆÂÐ³°Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¾®¼êÀè¤Î¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Î»õ»ß¤á¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤êÂåÍýÅ¹¤¬°ìÈÖÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤ÏÀè·î£²£·Æü¡¢£²·î¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½£¹³ä¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££Ã£Í¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤¿´ë¶È¤ÈÃÄÂÎ¤Ï£±·î¤Þ¤Ç¤Ë£³£±£±¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö£¹³ä¸º¤Ç¤¹¤è¡¢£¹³ä¸º¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Æü»Þ»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¡£¡Ö²¾¤Ë¹«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Îº¬Äì¤ËàÆü»ÞÄë¹ñá¤È¤¤¤¦°¤·¤±¡À¯¤ÎÊÀ³²¡¢¤Ä¤Þ¤êàÆü»Þ°¶ÌÏÀá¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿È¤ò°ú¤¯¤Î¤¬Ï·Ê¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¸¤òÎ¨¤¤¤¿Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¡£