¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤é¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×Éã¤Î½õ¸À¤Ç»Ï¤á¤¿¡È¶Ã¤¤ÎÁ°¿¦¡É¤ËÁûÁ³¡¡
ÇÐÍ¥¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤ÎÄï¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤ÎÁ°¿¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ï¥â¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·»¡¦¿ûÅÄ¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¿ûÀ¸²È¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢²Î¼ê¤¬2¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È²Î¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤ò°ìÅÙÄü¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¤â¤¦1²ó¥¢¥«¥Ú¥é¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¡£¥¢¥«¥Ú¥éÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢·»¡¦¿ûÅÄ¤¬Ä¾¸å¤ËÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡£¤À¤Ã¤¿¤éÊÂÁö¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤è¤ê·»¤ÎÎ¢Êý¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¼ÂÉã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Éã¤«¤é¤Ï¡ÖAD¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤ËAD¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Öµ¤Î©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥«¥ï¥¤¥¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Åö»þ20ºÐ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¸¤ã¤ó¡ª¤¢¤½¤³¤«¤é¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£