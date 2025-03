I Dont Like Mondays.が、対バン企画「JOINT GIG 2025」を恵比寿・LIQUIDROOMで開催。対バンには、昨年の紅白歌合戦にも出演した注目のバンドOmoinotakeが登場した。オフィシャルレポートを掲載する。I Dont Like Mondays.主催対バン企画「JOINT GIG 2025」は2017年から開催されている企画で、過去にはビッケブランカ・Michael Kaneko・eill・ReNなども出演。今回が3年ぶりの開催となった。

Omoinotakeのライブは、新曲「アイオライト」からスタート。ユニークなリズムとメロディーが観客を引き込み、会場の熱気を一気に高めた。MCでは「呼んでいただいたI Dont Like Mondays.の皆さん、ありがとうございます! アイドラとはずっと前にイベントで共演したことがあるんですけど、パフォーマンスにすごく衝撃を受けたし、その時からずっと怖いお兄さんたちだと思ってました!」と笑いが起こる一幕も。Omoinotake後半には昨年驚異的なスマッシュヒットを記録した名曲「幾億光年」を披露し、ボーカル兼キーボード藤井怜央の圧倒的な高音が会場をさらに盛り上げた。続いて、アップテンポな「By My Side」、「トロイメライ」、「トニカ」と立て続けに演奏され、観客は一瞬たりとも目が離せない状態に。ライブはその勢いを保ったまま、I Don't Like Mondays.へとバトンタッチし、観客を次のステージへと引き込んだ。圧巻のパフォーマンスと緻密な曲のセレクションが光ったこのライブは、Omoinotakeの音楽の魅力を存分に感じさせる素晴らしいステージとなった。バトンを受けたI Dont Like Mondays.は、2023年にリリースしたアルバム『RUNWAY』からの1曲「Umbrella」を皮切りにライブをスタート。昨年から今年にかけて行った「”FOCUS” ASIA TOUR」でアジアを盛り上げた楽曲群を中心に、ファンとの一体感を深めながらパフォーマンスを展開。ライブのラストには「Change」を披露し、ボーカルのYUが観客とのコール&レスポンスを行い、会場は最高潮に盛り上がった。I Dont Like Mondays.アンコール後には、Omoinotakeのメンバー3人再びが登場し、ライブを振り返りながら感謝の言葉を伝える場面も。会場からは大きな拍手が巻き起こり、感動的なライブが幕を閉じた。今年1月には「”FOCUS” ASIA TOUR」で中国大陸6都市を周り、全公演即ソールドアウト。I Dont Like Mondays.は、国内でも「3rd SELECTION TOUR」や「JOINT GIG 2025」など、精力的にライブを開催している。次のステップとして、3月20日からはBillboard TOUR 2025がスタート。東京公演から始まり、チケットはすでに販売中で、残りわずかとなっている。さらに、10月には彼らにとって最大規模のZepp TOUR「TOXIC TOUR 2025」も予定されており、現在チケット発売中。国内外の彼らの飛躍に目が離せない。<ライブ情報>I Dont Like Mondays. ”TOXIC TOUR 2025”https://l-tike.com/idlm/札幌公演2025年10月5日(日)Zepp Sapporo大阪公演2025年10月11日(土)Zepp Osaka Bayside福岡公演2025年10月13日(月・祝)Zepp Fukuoka名古屋公演2025年10月18日(土)Zepp Nagoya東京公演 ※全自由席2025年10月26日(日)Zepp DiverCityチケット 7,800円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※入場時別途ドリンク代必要※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。チケットの申し込みはこちら一般発売:2025年2月22日(土) 10:00〜I Dont Like Mondays. HP https://idlms.com