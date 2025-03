いっさは男子の腕相撲対決に勝ち、人気No.1の美女・そのを朝デートに指名。朝のプールにいっさは大はしゃぎだが、朝が弱いそののテンションはイマイチ。そんなそのに、いっさはどんなアピールをしたのか…?



毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。3日は卒業編2025 inシンガポール第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。

【映像】爆モテ女子とプールデートする様子

今回参加するのはこのメンバー!

・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

爆モテ女子とプールデート

腕相撲対決で見事に朝のデート権を勝ち取ったいっさは、2日目の朝、そのとプールデート。いっさは1日目からそのに猛アピールをしており、そのも気になる人の一人にいっさを挙げている。

いっさが「朝デート楽しみすぎて寝られんかったわ。もしかしてこれはプールや!冷たい?」とはしゃぐのとは対照的に、そのは足をプールに入れて「冷たい!もうヤダ、冷たい…」とテンション低め。

そんなそのを楽しませようといっさは一気に飛び込み、「気持ちいい!」というが、そのは無表情。いっさが「そのちゃん朝弱い?」と訊くと、そのは「ホンマに苦手」とぽつり。

せっかくのデートで舞い上がっているいっさは「朝からバシャバシャはちょっと...できるかも!」とそのに水をかけて「やり返さんの?やり返さんの?」と煽り、そのがいっさに水をぶっかけた後逃亡。それにいっさは「戻ってきて、戻ってきて」と大はしゃぎだが、そのは「キレるで?普通に」とガチモードの声音で、いっさは「ごめんなさい……」とシュン。

それでも、「景色見たい」と言うそのを浮き輪に乗せ、2人仲良く朝の景色を眺めると、そのは「楽チン!」とすっかりゴキゲンだ。

いっさ、リベンジギャグ披露でそのの反応は…?

その後プールサイドでの朝食では、そのは「幸せやな」とにっこり。そんなそのに、いっさは「この朝呼んでくれたらうれしいなって」と、約束の“名前呼び”をおねだり。

これまでもいっさとは付き合いがあり、「部長」というあだ名で親しんでいたその。照れながらも「私もいっさくんも、自分の気になってる人とちゃんと話して決められるようにしよう」と文のなかに入れ込む形でいっさの名前を口にした

いっさは「これで終わりじゃないからな!これからずっといっさくんって呼んでほしい」と笑顔を見せ、「一発ギャグだけやってそのちゃん笑かしていこう」と宣言すると、勢いよくプールへ。前日いっさが披露したギャグには沈没していたそのだが、今回いっさが披露した3連続のギャグには、そのは前日とうってかわって吹き出す様子をみせ、「おもろかった!2個目がおもろかった」と絶賛。

そのは「『進撃の巨人』が好きって言ったらそれにちなんだネタとかを考えてきてくれてて、笑かせるって昨日言ってくれて本当に笑かせようとしてくれてるんだなって思って」と、いっさの行動が響いたようで、「いっさくんの方が自分のことを想ってくれてる感じが行動で伝わってきて…今の段階では、いっさくんの方が気持ちは大きいです」と揺れる胸中をのぞかせた。