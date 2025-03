西野カナ、全国アリーナツアー追加公演が開催決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

西野カナが、3月1日に一般販売が開始され即完売となった全国アリーナツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演を開催することが決定した。

追加された日程・会場は、6月21日・22日の埼玉・さいたまスーパーアリーナの2公演。今回のツアーでは、4月5日の大阪・大阪城ホール公演を皮切りに、計6ヵ所12公演を巡る。

チケットは3月5日12時から、オフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート。

また、3月5日にはライブBlu-ray&DVD『Kana Nishino Love Again Live 2024』もリリースする。

2024年11月13日・14日の2days、ファンとの再会を誓った場所“横浜アリーナ”で行われ、即完売となった約5年9ヵ月ぶりの復帰ライブ映像作品となり、代表曲・最新曲の数々を含む全22曲を歌唱し、煌びやかな衣装の全10変化で魅了した同公演の本編を収録。完全生産限定版と通常盤初回仕様の2形態で発売となる。

完全生産限定盤に収録される、復帰ライブや最新MV撮影の裏側など、ファン必見の貴重なシーンを収めたメイキングビデオや豪華特典も要チェックだ。

ライブ情報

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』

06/21(土)埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※追加公演

06/22(日)埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※追加公演

リリース情報

2025.03.05 ON SALE

Blu-ray&DVD『Kana Nishino Love Again Live 2024』

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

Blu-ray&DVD『Kana Nishino Love Again Live 2024』特設サイト

https://www.nishinokana.com/loveagainlive2024/dvd_bd/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/