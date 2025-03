広島県広島市内に開業する広島新駅ビル「ミナモア」内に、「ディズニーストア ミナモア広島店」がグランドオープン!

「ディズニーの魔法がかかった夢の世界」をコンセプトにした日本初の店舗デザインに注目です☆

「ディズニーストア ミナモア広島店」グランドオープン

グランドオープン日:2025年3月24日(月)

※グランドオープン当日は、入店待機列が設けられます。詳細は、後日ディズニーストア ニュースページより確認ください

営業時間:10:00〜20:00

所在地:〒732-8601 広島県広島市南区松原町2番37号 ミナモア広島5階

「ディズニーの魔法がかかった夢の世界」をコンセプトにした「ディズニーストア ミナモア広島店」がグランドオープン!

新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」によって魔法がかけられた、夢の世界をコンセプトにした日本初のデザインです。

エントランスではダイナミックな「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお出迎え。

魔法によって現れた夕焼け色に染まる空の中にたたずむお城をイメージした空間へ誘います。

店内には、ディズニーやピクサーのグッズが約2,000点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」もラインナップ。

ほかにもライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画など、幅広いグッズが展開されます。

店内には大型デジタルスクリーンなども設置され、神秘的なファンタジーとイマジネーションの世界の中で、ディズニーキャラクターに囲まれながらお買い物が楽しめるショップです☆

グランドオープンを記念し、ミナモア広島店限定グッズが登場

グッズ名・価格:左から)

・ぬいぐるみ 各3,800円(税込)

・うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 各1,500円(税込)

・エコバッグ 1,100円(税込)

・クッキー缶 1,600円(税込)

グランドオープンを記念して、お土産やコレクションとしてもぴったりなミナモア広島店限定グッズを発売。

野球のオリジナルユニフォームを身に着けた「ミッキーマウス」と

「ミニーマウス」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、

「うるぽちゃちゃん」からは広島県を代表する銘菓のもみじ饅頭を手に持った「ミッキーマウス」や

「ドナルドダック」たちの愛らしいぬいぐるみが登場します。

さらに「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」と店舗名をデザインした、パステルカラーがキュートなエコバッグやショッピングバッグ、

クッキー缶も用意されます。

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間:2025年3月24日(月)〜なくなり次第終了

グランドオープンを記念して、税込み5,000円以上購入された方に、ミナモア広島店限定デザインのオリジナルトートバッグをプレゼント。

さらに店内では、希望された方にミナモア広島店限定のショップカードがプレゼントされます。

※詳しくはディズニーストアキャストの方に確認ください

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーンを実施

実施期間:3月24日(月)〜3月26日(水)

グランドオープン記念キャンペーンとして、ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。

ディズニーストアクラブ プレミアムメンバーの方に付与されるポイントが5倍となります。

「ディズニーの魔法がかかった夢の世界」をコンセプトにした、日本初のデザインが使用された新店舗。

2025年3月24日にグランドオープンする「ディズニーストア ミナモア広島店」の紹介でした☆

