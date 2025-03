【ゴルファーのための食事学】今が旬！納豆を食べよう！

血管の健康を守る『ナットウキナーゼ』

ゴルフは生涯スポーツです。何歳になっても健康でいることが、一生涯ゴルフを楽しむための一歩です。そんなゴルファーの皆さんに『血管の健康』は不可欠です。この血管の健康に、納豆に含まれる『ナットウキナーゼ』が役立ちます。ナットウキナーゼは、血栓を溶解する作用を持ちます。血管は老化する過程で血管内が狭くなり、また血栓ができやすくなります。この血栓を速やかに溶かす力があることから、ナットウキナーゼは血管の健康を守る成分と言えます。また、ナットウキナーゼには、抗炎症作用や抗酸化作用をあります。身体を様々なストレスから守るために、納豆が役に立ちます!

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

※1:Fujita, Y., Iki, M., Tamaki, J., Kouda, K., Yura, A., Kadowaki, E., Sato, Y., Moon, J., Tomioka, K., Okamoto, N., & Kurumatani, N. (2012). Association between vitamin K intake from fermented soybeans, natto, and bone mineral density in elderly Japanese men: the Fujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men (FORMEN) study. Osteoporosis International, 23, 705-714. https://doi.org/10.1007/s00198-011-1594-1.





