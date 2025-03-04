モズメイメイは新規開業の前川恭子厩舎、ノットゥルノは中舘厩舎へ JRA調教師引退に伴う転厩先発表
JRAは4日、8人の調教師が引退することに伴い、管理馬の転厩先（5日付）を発表した。
主なオープン馬の転厩は以下の通り。
クムシラコ （牡7）石毛厩舎→千葉厩舎
ラーグルフ （牡6）宗像厩舎→田中勝厩舎
シリウスコルト （牡4）宗像厩舎→田中勝厩舎
デルマソトガケ （牡5）音無厩舎→須貝厩舎
カラテ （牡9）音無厩舎→東田厩舎
ノットゥルノ （牡6）音無厩舎→中舘厩舎
サンライズジパング（牡4）音無厩舎→新谷厩舎
モズメイメイ （牝5）音無厩舎→前川厩舎
サンデーファンデー（牡5）音無厩舎→東田厩舎
ソーダズリング （牝5）音無厩舎→新谷厩舎
アサクサゲンキ （セン10）音無厩舎→四位厩舎
ラインオブソウル （牡6）音無厩舎→東田厩舎
マリアナトレンチ （牡5）音無厩舎→東田厩舎
ウォーターリヒト （牡4）河内厩舎→石橋厩舎
メイショウテンスイ（牡8）河内厩舎→本田厩舎
アスクドゥポルテ （牡5）河内厩舎→梅田厩舎
ウォーターガーベラ（牝3）河内厩舎→石橋厩舎
テイエムスパーダ （牝6）木原厩舎→小椋厩舎
テイエムトッキュウ（牡7）木原厩舎→秋山厩舎
テイエムリステット（牡4）木原厩舎→秋山厩舎
メイショウミツヤス（牡7）木原厩舎→飯田厩舎
ワールドリバイバル（牡7）木原厩舎→牧田厩舎
リフレーミング （牡7）鮫島厩舎→藤野厩舎
ハギノアトラス （セン9）鮫島厩舎→宮地厩舎
アイファーテイオー（牡5）鮫島厩舎→井上厩舎
シゲルホサヤク （牡7）藤沢厩舎→谷厩舎