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　JRAは4日、8人の調教師が引退することに伴い、管理馬の転厩先（5日付）を発表した。

　主なオープン馬の転厩は以下の通り。

クムシラコ　　　　（牡7）石毛厩舎→千葉厩舎

ラーグルフ　　　　（牡6）宗像厩舎→田中勝厩舎

シリウスコルト　　（牡4）宗像厩舎→田中勝厩舎

デルマソトガケ　　（牡5）音無厩舎→須貝厩舎

カラテ　　　　　　（牡9）音無厩舎→東田厩舎

ノットゥルノ　　　（牡6）音無厩舎→中舘厩舎

サンライズジパング（牡4）音無厩舎→新谷厩舎

モズメイメイ　　　（牝5）音無厩舎→前川厩舎

サンデーファンデー（牡5）音無厩舎→東田厩舎

ソーダズリング　　（牝5）音無厩舎→新谷厩舎

アサクサゲンキ　　（セン10）音無厩舎→四位厩舎

ラインオブソウル　（牡6）音無厩舎→東田厩舎

マリアナトレンチ　（牡5）音無厩舎→東田厩舎

ウォーターリヒト　（牡4）河内厩舎→石橋厩舎

メイショウテンスイ（牡8）河内厩舎→本田厩舎

アスクドゥポルテ　（牡5）河内厩舎→梅田厩舎

ウォーターガーベラ（牝3）河内厩舎→石橋厩舎

テイエムスパーダ　（牝6）木原厩舎→小椋厩舎

テイエムトッキュウ（牡7）木原厩舎→秋山厩舎

テイエムリステット（牡4）木原厩舎→秋山厩舎

メイショウミツヤス（牡7）木原厩舎→飯田厩舎

ワールドリバイバル（牡7）木原厩舎→牧田厩舎

リフレーミング　　（牡7）鮫島厩舎→藤野厩舎

ハギノアトラス　　（セン9）鮫島厩舎→宮地厩舎

アイファーテイオー（牡5）鮫島厩舎→井上厩舎

シゲルホサヤク　　（牡7）藤沢厩舎→谷厩舎