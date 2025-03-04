4日（火）午後から5日（水）にかけて、前線や南岸低気圧の影響で東京23区を含め、関東地方南部の平地でも積雪となり、大雪となるところがある見込みです。

予想よりも気温が低くなった場合は、山地や内陸を中心に警報級の大雪となる可能性があります。

東名高速や首都高速などでは雪の状況などを踏まえて、午後3時から6時までの間に「予防的通行止め」を開始するとしています。

■予防的通行止めを行う予定の高速道路区間（※通行止め開始見込み時間注意書きがないものは4日午後3時〜6時）

▼東名（東京IC〜清水IC）

▼新東名（海老名南JCT〜新秦野IC）

▼西湘バイパス（西湘二宮IC〜箱根口IC・石橋IC）

▼新湘南バイパス（藤沢IC〜茅ヶ崎海岸IC）

▼小田原厚木道路（小田原西IC〜厚木IC）

▼圏央道（茅ヶ崎JCT〜相模原IC）

▼中央道（都留IC〜河口湖IC）

▼東富士五湖道路（富士吉田IC〜須走IC）

▼上信越道（藤岡IC〜上田菅平IC）

▼新東名（新御殿場IC〜藤枝岡部IC）

▼中部横断自動車道（新清水JCT〜富沢IC）

▼清水連絡路（清水JCT〜新清水JCT）

▼第三京浜（玉川IC〜保土ヶ谷IC）

▼横浜新道（保土ヶ谷IC〜戸塚IC）

▼横浜横須賀道路（新保土ヶ谷IC〜朝比奈ICと釜利谷JCT〜並木IC）

▼中部横断自動車道（佐久小諸JCT〜小諸御影料金所）

▼東北道（矢板IC〜白河IC）

※午後6時〜9時 通行止め開始見込み

▼首都高速3号渋谷線（谷町JCT〜東名高速道路接続部）

▼首都高速中央環状線（大井JCT〜熊野町JCT）

▼首都高速湾岸線（大井JCT（大井連結路）（湾岸線（東）→高速1号羽田線（上））

▼首都高神奈川2号三ツ沢線（金港JCT〜三ツ沢JCT）

▼首都高神奈川3号狩場線（石川町JCT〜狩場JCT）

▼首都高神奈川7号横浜北線（生麦JCT〜横浜港北JCT）

▼首都高神奈川7号横浜北西線（横浜港北JCT〜横浜青葉JCT）

▼首都高速湾岸線（幸浦〜並木）

■予防的通行止めを行う予定の国道区間（※通行止め開始見込み時間は注意書きがないものは午後3時〜6時）

▼国道1号（箱根新道・箱根峠〜三島市塚原新田と西湘バイパス）

▼国道16号（保土ヶ谷バイパス）

▼国道18号（碓氷バイパス・軽井沢バイパス ）

▼国道138号線（山中湖地区〜須走）

▼国道139号線（富士吉田〜大月地区）

▼国道246号線（東京都世田谷区用賀〜神奈川県松田町松田惣領と松田町松田惣領〜静岡県裾野市富沢）

▼国道20号線（上野原〜甲州地区）

▼国道139号線（静岡県富士宮市外神〜山梨県鳴沢村鳴沢）

▼国道4号（那須地区）

※午後6時〜9時 通行止め開始見込み

※降雪の状況によっては時間が変更になる可能性があります。

「予防的通行止め」は大雪の際に大規模な車両滞留を起こさないようにするため、過去に立ち往生車両が発生した箇所や道路の勾配が急な場所で、大雪予報を踏まえて、予防的に通行止めを実施するものです。

国土交通省はドライバーや荷主企業に対して、「出控え」や運行の中止、または運行経路の見直しを呼びかけています。

やむを得ず雪道を運転する際は、冬用タイヤの装着などを徹底し、十分な時間的余裕を持つとともに、落雪や雪崩にも注意してほしいとしています。