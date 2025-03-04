¡Ú¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁII¡×¥¢¥Ë¥á²½¡Û 3·î4Æü È¯É½

¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢RPG¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁII¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ò3·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁII¡×¤ò¸µ¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤â¤Î¡£´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥¯¥»¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎSFºîÉÊ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¥µ¥È¥¦¥æー¥¾ー»á¤¬Ã´Åö¡£À©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÏKONAMI animation¡£

¡Ú¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁLive 2025.3.4 | KONAMI¡Û ¡Ú¥µ¥È¥¦¥æー¥¾ー»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û

¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥²ー¥à¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ëºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥²ー¥à¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

(C)2025 Konami Digital Entertainment