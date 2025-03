松田 次生とブランドアンバサダー契約を締結！R31HOUSE

7thスカイライン(R31)専門店「R31HOUSE」は、日本を代表するレーシングドライバー松田 次生氏とブランドアンバサダー契約を締結しました。

R31HOUSE

松田 次生のブランドアンバサダー就任について

松田 次生は、スーパーGT GT500クラスで2度のシリーズチャンピオンを獲得し、現在もトップカテゴリーで活躍する日本屈指のレーシングドライバーです。

また、大のスカイライン愛好家としても知られ、自身も複数のスカイラインを所有するなど、長年にわたりスカイライン文化の発展に貢献してきました。

R31HOUSEは、1980年代の名車「7thスカイライン(R31)」のレストア・チューニング・パーツ開発を手がける専門店として、日本国内はもちろん、海外のスカイラインファンからも高い評価を得ています。

今回の契約により、松田氏の知識と経験を活かし、R31スカイラインの魅力をより多くの人に伝える活動を展開していきます

■松田 次生氏のコメント

「スカイラインは、私にとって特別な存在であり、R31HOUSEの取り組みに以前から共感していました。

今回、ブランドアンバサダーとして携われることを大変嬉しく思います。

私自身もR31スカイラインの魅力を再発見しながら、R31HOUSEと共にこの文化を盛り上げていきたいと思います。」

■松田 次生氏 プロフィール

生年月日: 1979年6月18日

出身地 : 三重県

中学在学中の1993年からカートを始める。

高校3年生で難関、鈴鹿フォーミュラレーシングスクールの門を叩き、その後F3へ。

みるみる頭角を現し、2000年NAKAJIMA RACINGからフォーミュラニッポンへ参戦。

3戦目で最年少優勝を達成し注目を集める。

その後、結果が出ず挫折するも2001年以降、長い挫折から徐々に這い上がる。

2007年、遂にチャンピオンを獲得し完全復活。

2008年は圧倒的な速さで開幕3戦連続ポール・トゥ・ウィン等勝ちまくり、シリーズ史上初の2年連続チャンピオンに。

市販車の進歩にも繋がるカーレースの世界を知ってもらいたい、一般道に潜む危険を伝えたい、といった想いから今後は自分が活躍するとともに、カーレースの素晴らしさを伝える機会を作りたいと日々精力的に活動している。

レーシングドライバー松田 次生氏

松田 次生氏と代表柴田 達寛

R31GTS-Rをバック

