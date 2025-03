サンワサプライは、USB充電式の小型モバイルマウス『400-MAWB216』を発売した。カラーはブラックとガンメタリックの2色で、価格は3,480円(税込)。

【画像】シリコンカバーを装着してもクレジットカードより小さい 厚みやサイズの比較表

本製品は厚さ約0.9cm、長さ3.6cmの超小型かつ薄型なマウス。コンパクトで収納や持ち運びに便利なほか、合計3台までのマルチペアリング(Bluetooth×2、USB Aレシーバー×1)ができたり、「マジックホイールボタン」でホイール操作を擬似的に再現したりできる。静音ボタンを採用しているので、クリック音が鳴らず使う場所を選ばない。

付属のシリコンカバーを装着してサイズを調整することも可能。装着状態でもクレジットカードより小さなコンパクトサイズは維持したままだ。なお、本体は乾電池不要のUSB充電式を採用しており、付属のUSB A to Cケーブルで充電が可能。ただしPD充電には対応していないので、USB C to Cケーブルでは充電できない場合があるとのこと。この点は注意したい。

(文=リアルサウンド編集部)