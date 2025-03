カブトムシのさなぎをリアルに再現！名糖産業「つくってたべよう！さなぎ3Dゼリー」

名糖産業は、今回、リアルなカブトムシのさなぎの形のゼリーを作ることが出来る「つくってたべよう!さなぎ3Dゼリー」を2025年3月3日(月)より販売。

名糖産業「つくってたべよう!さなぎ3Dゼリー」

昨年発売し話題となった「つくってたべよう!幼虫3Dゼリー」のシリーズ第2弾の商品となります。

◇幼虫の次はさなぎ!企画担当者の知的好奇心を追い求めた、開発ヒストリー

見た目にインパクトのあるお菓子を食べてみたい(=食べるところを見てほしい)というニーズと、幼い頃に持っていた知的好奇心を刺激する商品として生まれた「つくってたべよう!幼虫3Dゼリー」の第2弾となる本商品は、企画担当者が小学生の頃に抱いていた「知的好奇心」を追求した商品です。

第2弾の商品案を考えるにあたって他に小学生の頃に叶えられなかった知的好奇心は無かったか?と企画担当者が原点に立ち返って考えていたところ、小学生の頃、図鑑で見ていたカブトムシのさなぎを実際に生で見てみたいと思い土を掘り返したところ蛹室を崩してしまい、羽化を失敗させてしまった経験を思い出しました。

デリケートで実際に手に取って見ることが出来ない「カブトムシのさなぎ」の大きさ、形、重さを多くの方に知ってもらい、体感してほしいと思い、この商品が生まれました。

大きさ・重さはもちろん、それぞれの脚の長さの微妙な違いや動くための節、角にあるシワなど細部までこだわって再現されています。

図鑑に載っているものは本の中だけでなく、すべて現実にあるものです。

図鑑を見ることにとどまらず、実際に生で見て、手に取って五感で感じることで生まれる新たな発見やコミュニケーションのきっかけにこの商品がなってくれることを期待しています。

◇「つくってたべよう!さなぎ3Dゼリー」 について

◆商品特徴

(1)見た目にインパクトのあるカブトムシのさなぎの形の3Dゼリー

・見た目にインパクトがあり、本物そっくりの大きさと重さでできあがり!(直径約7cm・重さ約24g)

(2)水だけで簡単につくれる

・ご家庭で準備するものは水だけ、買ってすぐにつくることができます。

(3)プリプリ食感とコーラ&レモンソーダ味の爽やかな風味。

◆商品詳細

商品名 :つくってたべよう!さなぎ3Dゼリー

内容量 :12g

希望小売価格:230円(税抜)

◇つくり方は2種類!

本商品は、手軽に楽しめる「基本編」と、よりリアルさを追求した「上級編」の2種類のつくり方を用意しています。

つくり方はそれぞれパッケージ裏面の二次元コードからアクセスできる動画で紹介しています。

【基本編】(0:00〜1:42)

【上級編】(1:43〜)

つくり方(1)

つくり方(2)

