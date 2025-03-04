新潟県は3日、部局長と地域振興局長の人事を発表しました。また、教育長には太田勇二交通政策局長を充てる人事案を県議会に追加提案する方針です。人事は4月1日付。



危機管理監兼行財政改革監：森永正幸 危機管理監兼行財政改革監（勤務延長）

知事政策局長：宮澤健太郎 知事政策局政策統括監

総務部長：越中隆広 知事政策局長

環境局長：茂野由美子 観光文化スポーツ部参事（文化課長）

防災局長：中村広栄 知事政策局政策統括監

農林水産部長：神部淳 農林水産部技監兼政策監

土木部長：清田仁 新発田地域振興局地域整備部長

交通政策局長：濱口信彦 交通政策局副局長兼政策監

出納局長：新井恵 監査委員事務局長

議会事務局長：遠山泰 議会事務局次長（総務課長）

監査委員事務局長：渡邉誠一 総務部副部長兼政策監兼自治研修所長

企業局長：大田正信 総務部長

新発田地域振興局長：坪川孝子 教育次長兼政策監

三条地域振興局長：米山哲郎 農地部参事（農地計画課長）

長岡地域振興局長：佐藤健一 土木部副部長（監理課長）

魚沼地域振興局長：横山登 南魚沼地域振興局農林振興部長

上越地域振興局長：原田正則 病院局次長

佐渡地域振興局長：大田佳美 福祉保健部副部長兼政策監