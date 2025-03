コートヤード・バイ・マリオット札幌にて、ランチブッフェ「イタリア郷土料理フェア」を開催。

また、2種類になってリニューアルする、シメパフェメニューも注目です!

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Substance(サブスタンス)」ランチブッフェ「イタリア郷土料理フェア」

開催期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

開催時間:11:30〜14:30 (最終入場 13:30)

料金:大人 3,600円(税・サ込)/子ども 1,800円(税・サ込)

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

予約・問合せ:ホテル代表TEL(011)206-0039、予約サイト

南北に細長い国イタリアは、地域によって気候や地形が異なり、食べられている料理の特徴もさまざま。

南部・北部・中部で、異なる料理が親しまれています。

地中海に囲まれ、農業や漁業が盛んな南部では、オリーブやトマトをふんだんに使用したパスタやピザがポピュラーなフード。

アルプス山脈に近くて温暖湿潤気候の北部は、酪農も盛んに行われ、バターを多く含んだ肉料理や煮込み料理が多く食べられています☆

中間に位置する中部では、南北両方の特徴を併せ持った料理が親しまれ、さまざまな郷土料理がある国です。

今回のブッフェでは、そんな魅力的で味わい深い「マンマの味」から生まれた郷土料理を中心に、人気のベジタブルデリもイタリアンメニューで提供されます!

イタリア料理の前菜「アンティパスト」で定番の「バーニャカウダ」は、ピエモンテ州の料理。

色とりどりの野菜を、アンチョビ香る専用ソースと一緒に味わうことができます。

「カチュッコ」はトスカーナ州 リヴォルノ郷土料理で、様々な魚介類をトマトソースで煮込んだ鍋料理。

魚介のうまみが溶け込み、風味豊かで身体が温まる一品です☆

ライブキッチンでは、北中部で愛される郷土料理「ポルケッタ」を提供。

スパイスやハーブで味付けし、低温調理でじっくり仕上げた豚肉料理です。

外側はカリッと香ばしく、内側はジューシーで柔らかい肉の旨味を堪能できます!

イタリアのトスカーナ地方・フィレンツェで誕生したドーム型のケーキも「おおきなイチゴのズコット」として提供。

イチゴが断面からも見え、一口ごとに爽やかな香りが広がるクリームを纏った、見た目にもかわいらしいケーキです。

フェア期間中は15〜20名用のおおきなサイズで登場し、ワゴンにのせてパティシエが席を回ったあと、好みの大きさに切り分けます☆

また、お料理に合わせて、各種イタリアワインもグラスで提供。

ノンアルコール派には、リモンチェッロ風レモネードが用意されます!

バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」シグネチャーパフェ

提供開始:2025年3月1日(土)

時間:11:30 - 22:00 (最終注文21:30)

場所:1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」

予約・問合せ:ホテル代表TEL(011)206-0039、予約サイト

1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」にて、開業時より提供してきたパフェがリニューアル。

2025年3月1日より、シメにもぴったりなシグネチャーパフェ2種が提供されます☆

コートヤードパフェ(写真右)

価格:1,600円

アフタヌーンティーでお馴染み、クマ “Kumachan” がかわいいシグネチャーパフェ。

その時々によって、クマの表情が変わり、どんな”Kumachan”に会えるかはその日のお楽しみです☆

パフェには、苺のマリネと練乳のパンナコッタがベースに使われています。

アーモンドのクランブルと道産マスカルポーネのクリーム、”Kumachan”の練乳ミルクアイス、苺のスフェリフィケーション(膜で包んだ苺のピューレ)をプラス。

トップには、香ばしく焼いたパイを添えた一品です!

チョコレートパフェ(写真左)

価格:1,800円

高級チョコレート2種を贅沢に使用した、濃厚な味わいのショコラ系パフェ。

フランス ヴァローナ社 クーヴェルチュールのミルクチョコレート(カカオ分 40%)と、ダークチョコレート(カカオ分 70%)が使用されています。

2種のチョコレートソースで北海道産生クリームをはさんだ層の上に、ダークチョコレートのアイスをオン。

香ばしく焼き上げたチョコレートチュイールとダークチョコレートを添え、カカオニブを散らした濃厚な一品です☆

ベジタブルデリが人気のランチブッフェに、イタリアのさまざまな郷土料理が登場。

コートヤード・バイ・マリオット札幌の「イタリア郷土料理フェア」は、2025年3月1日から3月31日まで開催です☆

