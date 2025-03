『U字工事』による群馬VS栃木PR合戦も！道の駅まえばし赤城「2周年記念祭」

2025年3月21日(金)に、道の駅まえばし赤城は開業2周年を迎えます。

昨年に続き、周年記念祭を開催します。

道の駅まえばし赤城「2周年記念祭」

■日時:2025年3月29日(土)〜30日(日) 10:00〜16:00

■場所:道の駅まえばし赤城

■主な内容

(1)道の駅まえばし赤城新ブランドお披露目会 (@ステージ)

(2)3/29(土)群馬VS栃木PR合戦 (@ステージ)

3/30(日)マスコットキャラクターショー (@ステージ)

(3)2周年テナント限定メニュー (@テナント)

(4)まえばし赤城の湯選べるお得なキャンペーン (@マーケット広場)

(5)まえばしバナナ農業体験会 (@バナナハウス内)

(6)2周年マルシェ (@マーケット広場)

(7)ワークショップ (@マーケット広場)

(8)特別記念切符プレゼント (@マーケット広場)

(9)巨大ガチャガチャ (@マーケット広場)

県内に限らず、県外の方にも「前橋」の魅力を届けられるように、栃木県を代表する、お笑い芸人の『U字工事』とFM群馬MC『内藤聡』による、『新ブランドお披露目会&群馬VS栃木PR合戦』や、昨年も大好評だった『2周年記念マルシェ&ワークショップ』、『道の駅記念切符』『巨大ガチャガチャ』など盛りだくさんのコンテンツが楽しめます。

2周年記念祭のプレ期間とし、Akagi FarmLifeやまえばし赤城の湯、各テナントではお得なキャンペーンを開催します。

3/29(土)ステージイベント、道の駅まえばし赤城『オリジナル新ブランド立ち上げ発表会』では報道関係者の皆さまに向けた撮影時間等を設けています。

