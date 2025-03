フィアナ社長が紺野ぶるまにお悩み相談！Powered by TV 〜元気ジャパン〜

ハリウッドザコシショウ×薄幸(納言)らが出演する元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』は、元気社長でお馴染みのフィアナ社長からお悩み相談があり、二度にわたって取材しました。

Powered by TV 〜元気ジャパン〜

放送日時 : 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)

配信日時 : 毎週土曜日夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者: ハリウッドザコシショウ、薄幸 他

企画 : インバースホールディングス株式会社

制作著作 : インバースホールディングス株式会社

最初のお願いは、「彼氏の心を掴む料理を教えてほしい」というフィアナ社長。

主婦としても活躍中の紺野ぶるまが指導することに。

男心を掴む絶品料理に挑戦します。

美味しい手料理を伝授し、フィアナ社長を元気にすることが出来るのか?

要チェックの内容となっています。

そして、二つ目のフィアナ社長のお願いは「YouTubeのキャッチーな挨拶を考えてもらいたい」と紺野ぶるまに要請。

フィアナ社長はYouTuberとしても活躍中、チャンネル登録者数は2万人を突破しています。

どんなオリジナル挨拶が完成したか、気になる詳細は番組配信(公式YouTube、FOD、ビデオマーケット、カンテレドーガ)から見ることができます。

■『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』とは?

キーワードは「日本を元気に!」。

元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。

今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。

