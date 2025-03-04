“2024年で最も多く表紙を飾った人”TOP10発表 えなこが大賞 Aぇ! groupらが各部門受賞
【モデルプレス＝2025/03/04】3月4日の「雑誌の日」を記念して「第2回トップカバーアワード発表」が発表され、コスプレイヤーのえなこが大賞を受賞。あわせて、TOP10と各部門賞が発表された。
【写真】カバー大賞、TOP10には人気グループズラリ
同アワードはオンライン書店「Fujisan.co.jp」で取り揃える雑誌、フリーペーパー、電⼦雑誌等を中⼼に約10000誌を調査し、1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人を選出（調査対象期間は「2024年1⽉1⽇〜2024年12⽉31⽇」）。
大賞のえなこは「コミック部⾨賞」も受賞。「グループ部⾨賞」はAぇ! group、「ファッション部⾨賞」は永野芽郁、「スポーツ部⾨賞」は⼤⾕翔平選手となった。（modelpress編集部）
【⼤賞】えなこ
【グループ部⾨賞】Aぇ! group
【ファッション部⾨賞】永野芽郁
【スポーツ部⾨賞】⼤⾕翔平
【コミック部⾨賞】えなこ
1位.えなこ
2位.渡辺翔太（Snow Man）
2位.末澤誠也（Aぇ! group）
4位.京本⼤我（SixTONES）
4位.⼤橋和也（なにわ男⼦）
4位.東雲うみ
7位.正⾨良規（Aぇ! group）
8位.松村北⽃（SixTONES）
9位.佐野晶哉（Aぇ! group）
10位.⼤⻄流星（なにわ男⼦）
10位.草間リチャード敬太（Aぇ! group）
※2位と4位と10位は同数により複数名
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◆“2024年で最も多く表紙を飾った人”決定
同アワードはオンライン書店「Fujisan.co.jp」で取り揃える雑誌、フリーペーパー、電⼦雑誌等を中⼼に約10000誌を調査し、1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人を選出（調査対象期間は「2024年1⽉1⽇〜2024年12⽉31⽇」）。
◆「第2回トップカバーアワード」各カテゴリ受賞者
【⼤賞】えなこ
【グループ部⾨賞】Aぇ! group
【ファッション部⾨賞】永野芽郁
【スポーツ部⾨賞】⼤⾕翔平
【コミック部⾨賞】えなこ
◆「第2回トップカバーアワード」TOP10
1位.えなこ
2位.渡辺翔太（Snow Man）
2位.末澤誠也（Aぇ! group）
4位.京本⼤我（SixTONES）
4位.⼤橋和也（なにわ男⼦）
4位.東雲うみ
7位.正⾨良規（Aぇ! group）
8位.松村北⽃（SixTONES）
9位.佐野晶哉（Aぇ! group）
10位.⼤⻄流星（なにわ男⼦）
10位.草間リチャード敬太（Aぇ! group）
※2位と4位と10位は同数により複数名
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