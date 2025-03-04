ÀÐÇËÁíÍý¡¢11Æü¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÉÅé¼°½ÐÀÊ¤Ø
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é14Ç¯¤È¤Ê¤ëº£·î11Æü¤Ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Ê¡Åç¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢4ÆüÉÕ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â½Ð¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¡¢ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°ËÉºÒ¤äºÒ³²ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿11Æü¤Î¸á¸å2»þ46Ê¬¤Ë¡¢¹ñÌ±¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥À¥¤¥¹,
¾åÅÄ,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
½»Âð,
¥¤¥Ù¥ó¥È