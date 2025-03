ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」から、スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTIONが登場。

「ミッキー&フレンズ」をメインにしたポップなアパレルが登場するほか、陽気でいたずら好きなシマリスのコンビ「チップとデール」をピックアップしたデザインも用意しています☆

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTION

発売日:2025年3月5日(水)

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店 B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL’TTER WEBSTORE

※2025年2月26日(水)よりSHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付

ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」に、スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTIONが登場。

「「ミッキー&フレンズ」をメインに、「チップとデール」もピックアップしたファッションアイテムが展開されます。

細部にまでアイデアやこだわりの詰まった、盛りだくさんなデザインは、マウジーだけの魅力です。

ここでしか手に入らない、魅力的な春のアパレルグッズを楽しめます☆

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTION

「ミッキー&フレンズ」をテーマに、楽しい気分になれる春のアパレルグッズを展開しています。

ポップなキャンディースリーブのニットカーディガンは、キャンディーの様な透明感のあるカラーボタンを「ミッキーマウス」のお顔デザインに!

「ミッキーマウス」のイニシャルがアクセントのアウター。

少し肌寒い時に活躍してくれそうです。

2種類のボーダーを使った長袖Tシャツ。

胸元には、さりげなく「ミッキーマウス」のお顔が入っています☆

オーバーサイズクルースウェットは、1937年に公開されたディズニーアニメーション短編映画『ミッキーの大時計』(原題:Clock Cleaners)のデザイン。

歯車から飛ばされ、3人が揃ったシーンが表現されています。

1955年公開の『The Mickey Mouse Club』も、デザインに登場。

冒頭の印象的なシーンを使ったフーディは、あの名曲が脳内再生されてループし、口ずさんでテンションが上がりそうな仕上がりです!

アクティブなシーンを連想させるアパレルもラインナップ。

ネイビーとホワイトの組み合わせが、爽やかな印象です。

ほかにも、へアクセサリーや

バッグチャームなども展開し、幅広いラインナップで春のコーデを楽しめます☆

「チップとデール」をテーマにしたアパレルグッズ

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTIONでは、1943年公開の『プルートの二等兵』でスクリーンデビューした「チップとデール」(Chip ‘n Dale)をピックアップ。

陽気で、いたずら好きなシマリスコンビのかわいい魅力が詰まったアパレルも展開されます☆

オリジナル総柄で表現したカバーオールは、たくさんの食べ物に囲まれたノスタルジックな雰囲気です。

総柄デザインにはリブタンクトップも。

暖かくなる季節の重ね着にもぴったりな1着です!

コンパクトなTシャツは、クラックプリントや配色ステッチを取り入れたデザイン。

ヴィンテージショップにありそうな雰囲気に仕上げられています☆

「ミッキー&フレンズ」と「チップとデール」のデザインで楽しむ、春のアパレルグッズ。

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2025 SPRING COLLECTIONは、2025年3月5日より発売です!

©Disney

