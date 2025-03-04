Éã¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¸¤ãÌµÍý¤À¡ÄßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Ë¾¡Íø¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î47ºÐ¸øÌ³°÷Éã¡Ö¼ê¼è¤ê·î41Ëü±ß¡×¤Ç¹â1Â©»Ò¤ËØò²ù¡£¡Ö¹ñÎ©Âç¡×¤Ø¤ÎÆ»¤¹¤éÀä¤¿¤ì¤ëÀäË¾Åª¸½¼Â
Æâ³Õ´±Ë¼¤¬2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±ç¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¹ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¸øÉ½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Âå¤Î½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷Î¨¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤ÈÆ±¿å½à¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢¶µ°éÈñ¤ä¿Ê³Ø¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤ØÏ¢º¿¤¹¤ë·ÐºÑÅªº¤µç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ÂåÉ½¤ÎÂçÌî½çÌé»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÉÔ¶·²¼¤ÎÊì¤Î´ê¤¤
¶áµ¦ÃÏÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÉÔ¶·¤Î»þÂå¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤Í¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤Î»öÌ³¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇA¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤¬¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö½¢¿¦¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÂ©»Ò¤òÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤ËÉÔ¶·¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÂ¶â¤â²¼¤¬¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Î²ÈÄí¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Ï230Ëü±ßÄøÅÙ¡£Åö»þ¹â¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¶ìÏ«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Âç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦Êì¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È·è¿´¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤À¡£
Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï0.5ÇÜ¤Î½¢¿¦É¹²Ï´ü
½Î¤ËÄÌ¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËèÆü10»þ´Ö¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»ÖË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£½¢¿¦¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Æþ³Ø¸å¤âÇ®¿´¤ËÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÔ¶·¤Î»þÂå¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿¦¤Ë½¢¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¾©³Ø¶â¤ÏËè·î12Ëü±ß¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÁí³ÛÌó580Ëü±ß¼Ú¤ê¤¿¡£ÊÖºÑ¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤âµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ç¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï0.5ÇÜ¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¸·¤·¤¤½¢¿¦³èÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤â½¢¿¦¤¬¤Ç¤¤º¤ËËè·î¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¤È¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£2000Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÌò½ê¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÄü¤á¤¿¤³¤È
·ëº§¼°
½¢¿¦¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢·ëº§¼°¤Ï¹Ô¤ï¤º¤ËÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëA¤µ¤ó¡£
2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â
¿ÍÀ¸¤Î»°Âç»Ù½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¶µ°éÈñ¡£»Ò¤ò°ì¿Í°é¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âºÇÄã1,000Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦1¿ÍÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÊ¤â¼«Ê¬¤â°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â1¿ÍÌÜ¤òºî¤ëÁ°¤«¤é¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍýÍ³¤Çí´í°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢2¿ÍÌÜ¤ÏÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½»¤à¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è
»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡¢¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢Æ±µï¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¶µ°éÈñ¤Î¹âÆ
ºòÇ¯¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼«¿È¤¬Â´¶È¤·¤¿¹ñÎ©Âç³Ø¤Î³ØÈñ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤¬Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿1996Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ìó12Ëü±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Ç»äÎ©Âç³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤ëÈñÍÑ¤ä¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¹çÈÝÈ¯É½Á°¤ËÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æþ³Ø¶â¡¢¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Ô¤®¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
A¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢¸½ºß¼ê¼è¤ê·î41Ëü±ß¡£ºÊ¤¬¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÅÝ»º¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÇÉ¸¯¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È
¸½ºß47ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î42ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¾©³Ø¶â¤ò´°ºÑ¤·¤¿¡£¡Ö¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÄü¤á¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ìÏ«¤·¤¿Ê¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ï¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Î¶ìÏ«¤Ï¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤«¤é¤³¤½¿Ê³Ø¤Ç¤¤¿¤·¡¢½¢¿¦¸å¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È´°ºÑ¤Ç¤¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤â¾©³Ø¶â¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ê¤É¼þ¤ê¤Î»Ò¤ò¤ß¤ë¤È¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Â©»Ò¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£Êì¤ÎÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡Ä¡Ä¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºòº£¤ÎÊª²Á¤ä³ØÈñ¤Î¹âÆ¡¢²£¤Ð¤¤¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¡¢¾¯»Ò²½¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þÂå¤ÎÀäË¾¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÛÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä·ëº§¡¦½Ð»º¤òÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÀäË¾Åª¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤äÂç³Ø¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾©³Ø¶âÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý
A¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢JASSO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾©³Ø¶â¡á¼Ú¶â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼Ú¤ê¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JASSO¤Ë¤è¤ëÊÖ´Ô´ü¸ÂÍ±Í½¡Ê°ìÄê´ü´Ö¡¢ÊÖ´Ô·î³Û¤ò¸º³Û¤·¡¢Å¬ÍÑ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÖ´Ô´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤ä¸º³ÛÊÖ´ÔÀ©ÅÙ¡ÊÊÖ´Ô·î³Û¤ò¸º³Û¤·¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Ë½¾¶È°÷¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤ä¡¢JASSO¤Î¡Ö¾©³Ø¶âÊÖ´Ô»Ù±ç¡ÊÂåÍýÊÖ´Ô¡ËÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç2,781¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¬¹âÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤äÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¡£
ÂçÌî ½çÌé
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¾©³Ø¶â¥Ð¥ó¥¯ÁÏÀß¼Ô