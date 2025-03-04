サザンオールスターズ一色の1DAYスペシャル！TOKYO FMでオールリクエスト祭り放送決定
■朝9時から計11時間、サザン一色のスペシャルワンデー！
3月19日にTOKYO FMにて、特別企画『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル～あなたからサザンへ”THANK YOU SO MUCH”～オールリクエスト祭り!!』が放送される。
サザンオールスターズの10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』発売当日に、アルバムの収録曲全曲、そしてリスナーからのサザン楽曲のリクエストと“THANK YOU SO MUCH”なエピソードをたっぷり届ける。
朝9時のTOKYO FM『Blue Ocean』から『Skyrocket Company』の20時までの計11時間、サザン一色のスペシャルワンデーをお楽しみに！
番組情報
TOKYO FM『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル ～あなたからサザンへ “THANK YOU SO MUCH”～ オールリクエスト祭り!!』
03/19（水）9:00～20:00
『住吉美紀のBlue Ocean』（9:00～11:00 住吉美紀）
『ALL-TIME BEST ～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（11:30～13:00 LOVE）
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（13:00～14:55 山崎怜奈）
『THE TRAD』（15:00～16:50 ハマ・オカモト、中川絵美里）
『Skyrocket Company』（17:00～20:00 マンボウやしろ、浜崎美保）
リリース情報
2025.03.19 ON SALE
ALBUM『THANK YOU SO MUCH』
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp