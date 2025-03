サザンオールスターズ一色の1DAYスペシャル！TOKYO FMでオールリクエスト祭り放送決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■朝9時から計11時間、サザン一色のスペシャルワンデー!

3月19日にTOKYO FMにて、特別企画『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル~あなたからサザンへ”THANK YOU SO MUCH”~オールリクエスト祭り!!』が放送される。

サザンオールスターズの10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』発売当日に、アルバムの収録曲全曲、そしてリスナーからのサザン楽曲のリクエストと“THANK YOU SO MUCH”なエピソードをたっぷり届ける。

朝9時のTOKYO FM『Blue Ocean』から『Skyrocket Company』の20時までの計11時間、サザン一色のスペシャルワンデーをお楽しみに!

番組情報

TOKYO FM『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル ~あなたからサザンへ “THANK YOU SO MUCH”~ オールリクエスト祭り!!』

03/19(水)9:00~20:00

『住吉美紀のBlue Ocean』(9:00~11:00 住吉美紀)

『ALL-TIME BEST ~LUNCH TIME POWER MUSIC~』(11:30~13:00 LOVE)

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(13:00~14:55 山崎怜奈)

『THE TRAD』(15:00~16:50 ハマ・オカモト、中川絵美里)

『Skyrocket Company』(17:00~20:00 マンボウやしろ、浜崎美保)

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp