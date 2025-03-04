サザンオールスターズ一色の1DAYスペシャル！TOKYO FMでオールリクエスト祭り放送決定

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■朝9時から計11時間、サザン一色のスペシャルワンデー！

3月19日にTOKYO FMにて、特別企画『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル～あなたからサザンへ”THANK YOU SO MUCH”～オールリクエスト祭り!!』が放送される。

サザンオールスターズの10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』発売当日に、アルバムの収録曲全曲、そしてリスナーからのサザン楽曲のリクエストと“THANK YOU SO MUCH”なエピソードをたっぷり届ける。

朝9時のTOKYO FM『Blue Ocean』から『Skyrocket Company』の20時までの計11時間、サザン一色のスペシャルワンデーをお楽しみに！

番組情報

TOKYO FM『TOKYO FM サザンオールスターズ 1DAYスペシャル ～あなたからサザンへ “THANK YOU SO MUCH”～ オールリクエスト祭り!!』
03/19（水）9:00～20:00

『住吉美紀のBlue Ocean』（9:00～11:00 住吉美紀）
『ALL-TIME BEST ～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（11:30～13:00 LOVE）
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（13:00～14:55 山崎怜奈）
『THE TRAD』（15:00～16:50 ハマ・オカモト、中川絵美里）
『Skyrocket Company』（17:00～20:00 マンボウやしろ、浜崎美保）

リリース情報

2025.03.19 ON SALE
ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp