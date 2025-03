中東のゲーム産業の発展に尽力！ナツメアタリ「タムキーン」パートナーシップ

ナツメアタリは、在日バーレーン王国大使館と連携して、バーレーン王立の労働ファンド「タムキーン」とのパートナーシップを発表しました。

ナツメアタリ「タムキーン」パートナーシップ

コンシューマー・ビデオゲームの開発で30年以上の経験を持つナツメアタリは、在日バーレーン王国大使館と連携して、バーレーン王立の労働ファンド「タムキーン」とのパートナーシップを発表。

この提携により、タムキーンの「グローバル・レディ・タレント・プログラム」を通じて、バーレーン人の若手ゲーム開発者3名に国際的なゲーム作りの訓練を提供することを目指しています。

このプログラムは、バーレーン人材の国際的競争力を強化し、キャリア開発を支援するという、タムキーンの方針と一致するものです。

タムキーンの最高経営責任者(CEO)であるマハ・アブドゥルハミード・モフィーズ氏は、次のようにコメントしました。

「タムキーンは、バーレーン人の才能を伸ばし、イノベーションを促進することにコミットしています。

グローバル・レディ・タレント・プログラムを通じて、日本のゲーム業界での経験を積む支援ができることを誇りに思います。

このプログラムは、バーレーン人に国際交流とグローバルな職務経験を提供することを目的としています。

業界をリードする企業の一つであるナツメアタリ社の協力により、貴重な経験を提供し、スキルを向上させ、イノベーションを促進することができます。

最先端のスキルと経験を備えた人材を育成することで、バーレーン王国を創造性とイノベーションの拠点として位置づけるとともに、優れた才能を持つ人材が世界市場で競争し、活躍する機会を得ることを目指しています。」

同社代表 小出のコメントは以下のとおりです:

「素晴らしいご縁をいただきワクワクしています。

このプログラムを通じて、我々が日本で培ってきた知識と専門性をバーレーン王国の若き開発者達と共有し、同国のゲーム産業の発展、さらには日本と中東のゲーム産業の架け橋として貢献できるように努めていきます。」

選ばれた有望な若手開発者達は、日本のゲーム制作やプロジェクト管理における実践的な経験を得るだけでなく、日本語や日本文化にも触れることで、日本とバーレーン王国間の交流をさらに深めることが期待されます。

また、若手開発者達は中東の文化的知識を将来のゲーム制作に活かすことが期待されます。

ナツメアタリ本社にて、3人の若手開発者を迎えて

タムキーンのグローバル・レディ・タレント・プログラムの恩恵を受けたバーレーン人の一人、ハサン・アルバリ氏は次のようにコメントしました。

「タムキーンのグローバル・レディ・タレント・プログラムを通じて、歴史ある企業でビデオゲーム業界のベテランのもとで研修を受けるという、一生に一度の機会を得ることができたことに感謝しています。

ナツメアタリ社での時間を最大限に活かすことを、とても楽しみにしています。」

ナツメアタリではゲーム開発、制作、マーケティング等といった様々な分野で1年間のトレーニングを提供します。

この取り組みは、ビデオゲーム市場および開発が急速に拡大している中東市場との結びつきを強化するための戦略的な一歩です。

