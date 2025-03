法面作業が得意なキャタピラータイプ！SUNGA「カルゾーシリーズ」

SUNGAは、2022年3月に発売後、シリーズ累計販売台数1,500台を突破したカルゾーシリーズから、法面作業が得意なキャタピラータイプ2機種を発売します。

SUNGA「カルゾーシリーズ」

今回、予約販売開始を記念して30%OFFセールを実施します。

手持ち刈払い機での草刈り作業は、体力的・経済的・人手の確保など、様々な課題がありますが、カルゾーがあれば、1人でも効率的に作業が可能です。

体力を消耗せず草刈りができ、高所や傾斜地などの危険な作業場所でも遠隔で操作できるので、安全且つ素早く作業を行えます。

■1時間当たり作業速度大幅UP

手持ち刈払い機の処理速度330平米/hに対し、LM1600なら約12倍、LM750なら約5倍の処理速度なので、人件費や外注費用などのコストカットにも大きく貢献します。

■法面最大50度まで走行可能

傾斜面でのグリップ力を発揮するキャタピラープーリーを装備しているので、法面や狭い圃場でも地面をしっかりとグリップし、滑り落ちることなく作業できます。

軟弱地やソーラーパネル設置場所の下など、人が入って行きにくい場所でも楽に作業可能です。

LM750-6

■ハイパワーエンジンの搭載

振動・騒音を極力抑えながらパワフルに作業できるLONCIN製のエンジン、高効率オルタネーターを搭載しているので、バッテリー満充電時なら約20時間の連続作業が可能です。

走行はバッテリー、刈払いはエンジンで行うハイブリッドモデルのため、無駄な燃料消費もありません。

■ブラシレスモーター搭載

パワフルで安定的な走行が可能なブラシレスモーターを採用。

メンテナンス性・耐久性にも優れているので、長期間快適に利用できます。

■セルスターター対応

セルキーを回すだけでエンジン始動ができるので、女性の方やご年配の方でも負担が少なく楽に始動していただけます。

また、プロポ操作でエンジン始動・停止も行えます。

【製品スペック】

型番 :LM1600/LM750

刈幅 :800mm/550mm

エンジン出力 :16馬力/9馬力

排気量 :452cc/224cc

燃料 :無鉛ガソリン

刈高 :最大150mm(プロポ調整可)

バッテリー :24V/20Ah

本体サイズ :W1170×D1220×H710mm/W900×D960×H640mm

重量 :260kg/165kg

法面角度 :50度以下

※軟弱地など足元の悪い場合は最大傾斜角度での使用不可

※若干の仕様変更がある場合がありますが、現物優先となります。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間:2025年3月3日(月)〜2025年3月31日(月)

【LM1600】価格:通常販売価格935,000円 → 【30%OFF】654,000円(税込)

【LM750】価格:通常販売価格693,000円 → 【30%OFF】485,100円(税込)

