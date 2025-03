ゲームプレイ、クエストデザイン、敵の種類を公開！GSE『Atomfall』

GSEは、Rebellionが開発したサバイバルアクションゲーム『Atomfall』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で、2025年4月17日に発売予定で、現在好評予約受付中です。

GSE『Atomfall』

■対応機種 :PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 :2025年4月17日

■価格 :7,254円(税込7,980円)

■ジャンル :サバイバルアクション

■プレイ人数 :オフライン1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Rebellion

■CERO :Z

今回は、ゲームプレイ、クエストデザイン、プレイヤーが遭遇するさまざまな敵など、ゲームの詳細情報を公開します。

かつては活気に満ち、平和だったものの、現在は政府によって謎の隔離区域に指定された「ウィンズケール」へと足を踏み入れましょう。

『Atomfall』は、まったく新しいシングルプレイヤーのサバイバルアクションゲームです。

このゲームは、現実世界の出来事とイギリスのクラシックなSF作品にインスパイアされ、冷戦時代と、ミステリアスでスリルに満ちた世界を融合させています。

【手がかりを辿り、ウィンズケール災害の謎を解き明かそう!】

他のゲームのような従来型のメインクエストはありません。

その代わり、手がかりをたどりながら、何が起きているのか、次にどんな行動をすればいいのかを探っていく構成になっています。

また、主人公がストーリー上で特別扱いされない「主人公補正排除」という設定が大きな特徴です。

つまり、キャラクターは物語の中心にいても、ダメージや死亡を免れることはありません。

さらには、ゲーム内の全キャラクターを排除して唯一の生存者になる選択も可能です。

『Atomfall』では、クエストの指示はなく、さまざまな場所に散らばったメモやNPCからの手がかりを頼りにストーリーを進めていくことになります。

ただし、手がかりをいくつか手に入れたからといって、次の目標がすぐに見つかるわけではありません。

これらの手がかりを頼りに探索し、さまざまなミッションへの道筋を見つける必要があるのです。

ミッションの解決方法は、誰と話すか、どんな情報を持っているかによって変わってきます。

手がかりやヒントをより深く掘り下げることが、ウィンズケール原子力発電所事故の謎を解明する鍵となるのです。

【ステルスアタック!多彩なゲームスタイル】

プレイヤーはさまざまな方法で敵を倒すことができます。

クリケットバットを振り回す近接攻撃も、ピストルやライフル、ショットガンを使った制圧射撃も、それぞれの方法には独自の魅力があります。

一方で、時にはステルス戦略を採用し、背後から静かに敵を排除することが、より大きな優位性をもたらす場合もあります。

無防備な敵に気づかれずに接近すれば、防御を突破しやすくなり、強敵と対峙する際の戦いを有利に進められます。

ただし、敵同士が近接している場合、連鎖反応で準備不足のまま混戦に巻き込まれるリスクもあるので注意が必要です。

【立ちはだかる恐怖の敵たち】

『Atomfall』では、さまざまな敵と対峙し、生き残るだけでなく、ウィンズケール原子力発電所事故の秘密を解明する必要があります。

クリケットバットや弓矢などの武器を使って、プレイヤーが彼らの崇拝儀式を妨害するのを阻止しようとする原始的なカルト集団がいます。

また、隔離区域内の秩序を維持するために派遣された軍事組織、プロトコルにも遭遇するでしょう。

彼らはピストルやサブマシンガン、アサルトライフルなどの武器を装備し、彼らなりの「平和」を守ろうとしています。

最も脅威な敵のひとつはB.A.R.D.ロボットで、火炎放射器のような致命的な武器を含む多様な攻撃方法を備え、プレイヤーに挑んできます。

また、道中では放射線によって変異したゾンビのようなモンスターなど、生存をさらに困難にする敵にも遭遇します。

これらの試練に立ち向かい、隠された真実を解き明かしましょう!

【予約特典】

予約期間中に『Atomfall』の日本語パッケージを予約いただいたプレイヤーの皆様には、予約特典として以下のDLCをプレゼントします!

「基本補給品バンドル」

隔離地帯では補給品が不足しています。

追加のアイテムを見つけることで生存のチャンスを向上させ、限定近接武器で厳しい接近戦を手助けします。

・専用近接武器バリアント

・追加の戦利品キャッシュ

・アイテムレシピ

(C) 2025 Rebellion. All rights Reserved. The Rebellion name and logo, the Atomfall name and logo are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

