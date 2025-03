銀座コージーコーナーにて期間限定で販売されている『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」がモチーフの予約限定ケーキが待望の復活!

「ラプンツェル」や大親友「パスカル」などのピックを飾り、自分だけのケーキを作ることができる「<ラプンツェル>ドレスケーキ(5号)」が登場します☆

銀座コージーコーナー ディズニー「<ラプンツェル>ドレスケーキ(5号)」

価格:3,996円(税込)

発売日:2025年4月4日(金)〜通年 ※予約限定

サイズ:5号(直径15cm、5〜6人分)

店頭予約:

受付開始日:2025年3月4日(火)〜

お渡し開始日:2025年4月4日(金)〜

※4日前までの予約限定

ネット予約:

予約受付開始日:2025年3月30日(日)午前10時〜

お渡し開始日:2025年4月4日(金)〜

※5日前までの予約限定

※ネット予約は一部の店舗のみで実施されます

映画『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をモチーフにした「<ラプンツェル>ドレスケーキ」の再販が決定!

2020年に初登場し、数量限定で販売された際は、瞬く間に完売しました。

多くのファンからの要望に応え、2023年まで予約限定販売されていた大人気のケーキが再登場します☆

チーズ風味クリームと苺ジャムをサンドした、ドレスのようなブルーベリー風味のドームケーキに、レモン風味クリームを絞って金色の髪を表現。

「ラプンツェル」の美しい金色の髪と、パープルのドレスをイメージしたドーム形のケーキです。

「<ラプンツェル>ドレスケーキ」には、物語の世界観を感じられるピック付き。

添付された「ラプンツェル」や大親友「パスカル」、ランタン、お花のピックを飾ることで、自分だけのケーキを完成させることができます。

水彩タッチで描かれた「ラプンツェル」と「パスカル」が印象的な専用ボックスにも注目です☆

かわいくて楽しめる、豊かな味わいに仕上げられた「ラプンツェル」のケーキ。

2025年4月4日より予約限定で通年販売が開始される、銀座コージーコーナー「<ラプンツェル>ドレスケーキ(5号)」の紹介でした☆

