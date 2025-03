ジャパンゴルフフェア2025に出展！Shot Navi

ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイトは、3月7日(金)〜9日(日)開催の「ジャパンゴルフフェア2025」に出展します。

Shot Navi

ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイトは、3月7日(金)〜9日(日)開催の「ジャパンゴルフフェア2025」に出展。

今回の展示会では「繋がる」をテーマに掲げ、さまざまな指標を計測する製品でデータを「見える化」し、ユーザーのスキルアップをサポートする新たな提案を行います。

ブース内では、多くのゴルファーに支持されているGPSウォッチやレーザー距離計をはじめ、多彩なラインナップを展示。

さらに、実際に新製品をお試しいただける試打コーナーを設置し、製品を試せます。

加えて、ドラコンチャンピオン 鈴木真緒プロをお招きし、計測したデータをもとにアドバイスを行います。

データを活用した効率的なパフォーマンス向上を目指す次世代のソリューションを体感出来ます。

■製品ブース

既存製品から、現在開発中の最新モデルまで、幅広いラインナップを展示。

距離計測器に加え、新たにAI分析を活用したサービスも紹介します。

実際に手に取りながら、その革新的な特長や性能を確認してください。

■新製品体験ブース

新製品をいち早く体験。

実際に試しながら、スコアアップをサポートする新たな提案を用意されています。

さらに特別企画としてタイムイベントを開催。

ドラコンチャンピオン・鈴木真緒プロを招き、計測したスイングデータをもとにワンポイントアドバイスを行います。

プロの視点から、自身のスイングを見直す貴重な機会をお見逃しなく。

Time Event

■公式LINE友達登録キャンペーン

Shot Navi公式LINEを友達追加していただいた方限定のプレゼント企画。

その場で抽選を行い、豪華賞品が当たるチャンス!ぜひ参加してください。

<ジャパンゴルフフェア2025出展概要>

開催日時:3月7日(金)〜9日(日)

10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

会場 :パシフィコ横浜 展示ホール(ブースNo.2-52)

