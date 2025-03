働く人の効率とエンゲージメントを最大化するオフィス空間 ！クロスコープ渋谷ネクストサイト by HULIC

レンタルオフィス『CROSSCOOP(クロスコープ)』は、2025年6月(予定)に新たなレンタルオフィス「クロスコープ渋谷ネクストサイト by HULIC」を開設します。

クロスコープ渋谷ネクストサイト by HULIC

名称 :CROSSCOOP渋谷ネクストサイト by HULIC

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-12-4

アクセス:東京メトロ銀座線/半蔵門線/副都心線・東急東横線・

京王井の頭線・JR各線「渋谷」駅徒歩7分、

東京メトロ銀座線/半蔵門線/千代田線「表参道」駅徒歩9分

面積 :1,967平方メートル(596.14坪)

施設規模:約70部屋 座席数430席/会議室7部屋/ラウンジスペース約30席/

ウェブブース約20室/カフェスペース/クイックイートスペース約20席

開設日 :2025年6月2日(予定)

渋谷駅から徒歩7分の好立地に約430席・約600坪の規模でオープンする本オフィスは、ヒューリックグループになってから、初めての出店となります。

共用部ラウンジエリア別角度

共用部クイックイートスペース

(添付のイメージ画像は現在の計画に基づくものであり、今後一部変更となる可能性があります。)

このオフィスは「+PERFORMANCE(プラスパフォーマンス)」をテーマに掲げ、入居者の業務効率とエンゲージメント向上を目指し、さまざまな工夫を凝らした設計となっています。

業務に集中できる効率的な導線設計に加え、多様なワークスペースを用意し、働き方の自由度と快適さを両立しました。

ワークスペースとは別に約20席のお食事専用のクイックイートスペースを設置。

さらに、雑談やカジュアルなミーティングに最適な約30席のラウンジスペース、7室の会議室、そしてオンラインミーティングに欠かせないテレブースを約20台完備しています。

最新のITインフラと快適な環境で、企業の生産性を高めるだけでなく、新たなアイデア創出の場としても機能します。

専有部は共有部とゾーニングを分けることでセキュリティを高め、入居企業が安心して業務に集中できる環境を実現しています。

最小2名用からの執務室を用意し、スタートアップから大企業まで、さまざまな企業フェーズに対応できる柔軟なオフィスプランを提供します。

「クロスコープ渋谷ネクストサイト」は、既存の「クロスコープ渋谷」から徒歩5分の距離に位置しており、両拠点の共有部を相互利用できるため、会議や打ち合わせ、業務内容に応じてオフィスを使い分けることが可能です。

これにより、より柔軟で利便性の高い働き方を実現します。

クロスコープは今後も、柔軟で高機能なオフィス空間を提供し、働く人々の「+PERFORMANCE」を実現し、企業の成長を力強くサポートしていきます。

