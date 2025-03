「ゆんゆん」などが獲得できるコラボ限定召喚ガチャ！天空のアムネジア『この素晴らしい世界に祝福を！3』コラボイベント

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG『天空のアムネジア』において、大人気TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボイベントを2025年3月1日(土)から3月15日(土)まで開催します。

天空のアムネジア『この素晴らしい世界に祝福を!3』コラボイベント

エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG『天空のアムネジア』において、大人気TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボイベントを2025年3月1日(土)から3月15日(土)まで開催。

【『天空のアムネジア』×TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』コラボ概要】

(1)TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』コラボガチャ

TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』の人気キャラ「カズマ」「アクア」「めぐみん」「ダクネス」「ゆんゆん」が獲得できるコラボ限定召喚ガチャが登場します。

【開催期間】

2025年3月1日(土) 00:00〜2025年3月15日(土) 23:59

「カズマ」

「アクア」CV.雨宮天

「めぐみん」CV.高橋李依

「ダクネス」

「ゆんゆん」

(2)TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』コラボイベント

オリジナルストーリーが展開されるクエストや、限定くじ引き、騎士団・個人戦などが開催されます。

報酬ではイベントでしか入手できない「称号」や、TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』のキャラクターになりきれるアバター、ゲーム内のチャットで使える限定コラボキャラスタンプなどが入手可能です。

【開催期間】

2025年3月1日(土) 00:00〜2025年3月15日(土) 23:59

コラボ限定称号

コラボ限定なりきりアバター

コラボ限定スタンプ

(3)公式Xプレゼントキャンペーン!

TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』のコラボキャラクター「アクア」役の声優 雨宮天さん、「めぐみん」役の声優 高橋李依さんの直筆サイン色紙が抽選で各3名様(合計6名様)に当たるプレゼントキャンペーンと、Amazonギフト券2,000円分が抽選で15名様に当たるプレゼントキャンペーンを同時開催します。

【応募方法】 フォロー&リポスト応募

天空のアムネジアの公式Xアカウント「【公式】天空のアムネジア(@amnesia_mstyle)」をフォロー&対象ポストをRP(リポスト)することで応募完了となります。

また、複数応募も可能!

【開催期間】

2025年3月1日(土) 00:00〜2025年3月15日(土) 23:59

「アクア」役 雨宮天さん直筆サイン色紙

「めぐみん」役 高橋李依さん直筆サイン色紙

Amazonギフト券2,000円分

(4)コラボ記念スペシャルログインボーナス

期間中にログインすることで最大で8日間(前半+後半)、コラボガチャコインが貰えます。

▼配布アイテム(前半/後半)

1日目…コラボガチャコイン×30

2日目…コラボガチャコイン×30

3日目…コラボガチャコイン×30

4日目…コラボガチャコイン×60

【開催期間】

前半:2025年3月1日(土) 00:00〜2025年3月7日(金) 15:59

後半:2025年3月7日(金) 18:00〜2025年3月15日(土) 23:59

コラボ記念スペシャルログインボーナス

【TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!3」概要】

交通事故(!?)によりあっけなく人生の幕を閉じるはずだった

ゲームを愛するひきこもり・佐藤和真(カズマ)

ひょんなことから、女神・アクアを道連れに異世界転生することに。

「RPGゲームのような異世界で、憧れの冒険者生活エンジョイ!

めざせ勇者!」と舞い上がったのも束の間、転生したカズマには厄介なことばかり降りかかる。

トラブルメーカーの駄女神・アクア、中二病をこじらせた魔法使い・めぐみん、

妄想ノンストップな女騎士・ダクネスという、

能力だけは高いのにとんでもなく残念な3人とパーティを組むことになったり、

借金で首が回らなくなったり、国家転覆罪の容疑で裁判にかけられたり、

魔王軍幹部を討伐したり、たまに死んだり……。

そんなある日、紅魔の里から帰還したカズマたちのもとに、手紙が届く。

その内容は、王女アイリスが、魔王軍幹部を倒したカズマ達の

冒険譚を聞きたいというもの。

護衛兼教育係のクレアとレインを伴い、アクセルの街を訪れた王女アイリスは、

カズマ達パーティとの対面を穏やかに終えたと思いきや―――

「また私に、冒険話をしてくれるって言ったじゃない?」

王女アイリスが、カズマに懐いてしまった!?カズマが目を開けると、

そこはなんと王都!

アイリスに乞われて滞在するうちに、

王城でのセレブ生活に味を占め、これ幸いと居座ることを決めるカズマ。

しかし、ちょうど同じころ、王都では義賊が暗躍する事件が起きていて――!?

権利表記:(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

■TVアニメ公式サイトURL

http://konosuba.com/3rd/

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

■アプリ概要

タイトル : 天空のアムネジア

カテゴリ : ゲーム(RPG)

プレイ料金: 無料(一部有料/アイテム課金あり)

対応機種 : iOS 12.0以降(iPhone、iPad、およびiPod touchに対応)

もしくはAndroid 6.0以降

●注意事項

※色紙には当選者様のお名前、シリアルナンバー、またはその両方を運営事務局にて記載させていただきます。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合があります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および景品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。

発覚した場合は景品を返却していただきます。

※配送時の事故、破損等につきましては対応できかねます。

ご了承ください。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳選なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りします。

当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合

