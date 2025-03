Ameri×シンピュルテのコラボ香水は新生活に◎ 表参道の人気カフェで香りをイメージしたドリンクが楽しめるよ

日本生まれのビューティーケアブランド『 SINN PURETÉ(シンピュルテ) 』と、ファッションブランド『Ameri VINTAGE(アメリビンテージ)』がスペシャルコラボした限定フレグランスがオリジナルドリンクになって登場。東京・表参道の人気カフェ「THE CAFE by cadet.(ザカフェ・バイ・カデット)」に、3月4日(火)からお目見えしていますよ。SINN PURETÉ×Ameriがスペシャルコラボ

『SINN PURETÉ』は“MINDFUL BEAUTY”をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。この春は、“NO RULES FOR FASHION”をコンセプトにジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するファッションブランド『Ameri VINTAGE』とスペシャルコラボ。SINN PURETÉのシグネチャーパフューム『BLACK STONE』に、コラボ限定フレグランスが誕生しました。新生活にぴったりなコレボフレグランスが誕生心と脳に働きかけるマインドフルな香りの『BLACK STONE』。コラボフレグランスはクリーミーなイチジクと香り豊かなブラックティー、力強いベチバーが織りなすウッディフローラル調の香りが日々の生活に力強い勇気とフレッシュで自由な風を吹き込むといいます。特別なシーンにはもちろん、外出先での気持ちの切り替えや、自分自身のムード作りやリラックスなど、日常のファッションの一部としてまとえる香りなのだとか。表参道の人気カフェに香りをイメージしたドリンクが登場さらに3月4日(火)からは、コラボ限定フレグランスに呼応するオリジナルドリンクが、表参道「THE CAFE by cadet.」にお目見え。2023年5月にオープンした「THE CAFE by cadet.」は、イギリス発の世界的ライフスタイル・ブランド『TOM DIXON(トム・ディクソン)』の上質なデザインで造られた照明やインテリア空間で、フレンチテイストのポットパンやオリジナルブレンドコーヒーが楽しめる人気カフェですよ。限定フレグランス『BLACK STONE』の香りをイメージしたオリジナルドリンク(ドリンクのみ:税込900円)はベルガモットとフィグ、ローズが香るアイスティーに、ブラックストーンのパウダーを入れて、煌めく色の変化が楽しめる1杯に。アート性の高い『TOM DIXON』のグラスが至福の時間を演出します。またオリジナルドリンクは、シグネチャーパフューム『BLACK STONE(S)』(税込3480円)、『BLACK STONE 40mL』(税込1万2500円)を購入した方には、無料でプレゼントされるそうですよ。新生活がスタートする春に向けて、「新しいフレグランスで気分を変えたい!」という人は、足を運んでみてはいかがでしょう。■THE CAFE by cadet.(ザカフェ・バイ・カデット)住所:東京都港区南青山6-13-1 IDEALビル1F TOM DIXON内※表参道駅から徒歩8分営業時間:11:00〜18:00定休日:水曜、日曜Instagram:@thecafe_bycadetSINN PURETÉ公式オンラインストアhttps://sinnpurete.com/参照元:株式会社JIMOS プレスリリース