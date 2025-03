プログランスは、「建材ナビジャーナル 春号」発刊記念として、東京ビッグサイトで2025年3月4日(火)から7日(金)に開催される日経メッセ2025のJAPAN SHOP内、IDM・JCDと様々な形でコラボレーションを展開します。

プログランス「建材ナビジャーナル 春号」発刊記念

プログランスは、「建材ナビジャーナル 春号」発刊記念として、東京ビッグサイトで2025年3月4日(火)から7日(金)に開催される日経メッセ2025のJAPAN SHOP内、IDM・JCDと様々な形でコラボレーションを展開。

「建材ナビジャーナル」は、建築業界の話題の人、建材メーカー、建築家、業界を支える協会の理事長などに、「建築への思い」を語っていただくインタビュー情報誌です。

日経メッセ2025 JAPAN SHOPのメディア協力をしている「建材ナビ」では、「建材ナビジャーナル Vol.26」の発刊に合わせて、過去のJCDトップデザイナー達のインタビューをまとめたダイジェスト版も合わせて発刊します。

■建材ナビジャーナル Vol.26(通称「建材ナビジャーナル 春号」)

春号の二つの特集は建築業界を牽引するビッグな方々の対談。

特集一つ目は、日建設計が設立した共創プラットフォーム「PYNT」にて、株式会社日建設計会長の亀井氏と日本空間デザイナー支援機構代表理事の永井氏の対談。

特集二つ目は、リビングデザインセンターOZONEにて、東京都建築士事務所協会会長の千鳥氏と日本建築士事務所協会連合会会長の上野氏による対談です。

建材ナビがナビゲーターとして建築の展望をテーマに語られました。

また、今号では特別記事として、昨年末にすき焼き専門店「すきはな」をオープンした株式会社ペッパーフードサービスのCEOに、新形態店舗への想いのインタビュー記事を掲載。

建築家と建材メーカーのプロジェクトストーリーを紹介する「出会いと創造」では、今回も2つのプロジェクトストーリーを紹介。

建材ナビジャーナル Vol.26(通称「春号」)

■建材ナビジャーナル JCD特別号

建材ナビの取材記事の中から、JCDトップデザイナー達をまとめたダイジェスト版。

先生方のインタビュー記事を一気見できます。

各記事の後編はWebメディア「すまいりんぐ」と連動していて、Web版では紙面には掲載されていない写真なども掲載しており、より楽しめる工夫がされています。

建材ナビジャーナル JCD特別号

■日経メッセ2025にてコラボ展開

日経メッセ2025 JAPAN SHOPのメディア協力をさせていただいている「建材ナビ」では、インテリア領域に関わる主要な職能団体や関連協力団体が集う組織体「IDM」と、インテリアデザイナー、建築家、照明デザイナー、グラフィックデザイナー、アーティストなど空間に関わるデザイナーと、メーカーや施工会社、大学、各種協会の方々など、多くの企業や団体が所属する「JCD」とコラボレーションを展開します。

IDMブースでは、建材ナビジャーナル Vol26(春号)を配布するほか、IDM交流会「the NIGHT」のプレス担当として参加します。

JCDブースでは、建材ナビジャーナル JCD特別号を配布するほか、トップデザイナーの方々と一緒にブース運営をします。

展示会会場で配布予定のコラボの案内カード

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日経メッセ2025にてIDM、JCDとコラボレーション!プログランス「建材ナビジャーナル 春号」発刊記念 appeared first on Dtimes.