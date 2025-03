収容人数約200名の屋内日本最大級のスケール！おやつタウン「超ドデカイブタメンくんアドベンチャー」

2025年3月19日(水) おやつタウン(三重県津市)に新アトラクション「超ドデカイブタメンくんアドベンチャー」が誕生します。

高さ9m、幅10m、収容人数約200名。

屋内日本最大級のスケールで、より多くの方に「ここでしか味わえない特別な時間」を提供します。

おやつタウン「超ドデカイブタメンくんアドベンチャー」

■「ブタメンくん気球」や「空間立体型遊具」で冒険の世界へ!

超ドデカイブタメンくんアドベンチャーイメージ図(2)

アトラクションの目玉は、巨大なブタメンの顔を模した「ブタメンくん気球」。

まるで空の冒険をしているかのような体験が広がります。

イメージ遊具

ユニークな空間立体型遊具も充実!遊びながら心と体が解き放たれる感覚を味わえます。

家族や友達と一緒に、今までにない体験を楽しめます。

※画像はイメージとなります。

■春限定フードメニューも豊富!

期間限定スイーツ

いちごジェラートのショコラベビーサンデー 780円(税込)

ベビースタージェラート(いちご味) 550円(税込)

ぷるぷるグレープソーダ 600円(税込)

グレープソーダ 550円(税込)

期間限定で、ブタメンくんをモチーフにしたカラーのスイーツ&ドリンクが登場!

新鮮ないちごを使用した、濃厚でクリーミーな 「いちごジェラートのショコラベビーサンデー」は、なめらかな口どけと鮮やかなピンク色が魅力。

見た目も可愛く、食欲をそそる一品です。

さらに、ドリンクメニューでは 「ぷるぷるグレープソーダ」 も新登場!

カルピスゼリーとぶどうシロップを炭酸で割った2層のドリンクで、ほんのりとした酸味とまろやかな甘さが絶妙にマッチしています。

新登場フードメニュー

超超ドデカイブタメン豚骨ラーメン 1,980円(税込)

(ブタメン豚骨ラーメン :990円/特製:1,280円)

超超ドデカイオリジナル醤油ラーメン 1,980円(税込)

(オリジナル醤油ラーメン :990円/特製:1,280円)

ベビースターカツカレーうどん 1,580円(税込)

<超超ドデカイラーメン>

ドデカイシリーズはアトラクションだけじゃない!大好評のラーメンが通常量の2倍!「超超ドデカイラーメン」として新登場!

ボリューム満点の麺と、旨味たっぷりのスープが絶妙に絡み合い、一口食べれば満足感が広がります。

食べごたえ抜群の「超超ドデカイラーメン」です。

超超ドデカイラーメン

<ベビースターカツカレーうどん>

カツの衣にベビースターラーメンを使用したカレーうどんも登場!

お腹も心も大満足な新メニューとなっています。

ベビースターカツカレーうどん

■おやつタウン概要

施設名称:おやつタウン

所在地 :三重県津市森町1945-11

最寄り :近鉄 久居駅

※久居駅〜おやつタウン間における三重交通バス運行

駐車場 :第1駐車場 200台/他臨時駐車場あり/バス駐車場 10台(無料)

アクセスマップ

車でお越しの方

<パスポート料金>

◆ピーク料金【個人】

・大人(13才〜)2,500円 小人(3〜12才)2,300円 シニア(70才以上)2,000円

◆レギュラー料金【個人】

・大人(13才〜)2,200円 小人(3〜12才)2,000円 シニア(70才以上)1,700円

◆バリュー料金【個人】

・大人(13才〜)1,600円 小人(3〜12才)1,400円 シニア(70才以上)1,100円

団体料金は上記金額より100円引き(シニアの方は同金額)

※税込み表示です。

※体験プログラムはパスポートとは別に体験料が必要です。

また、体験プログラムは別に予約可能ですので、事前予約をおすすめします。

※70歳以上の方は年齢を確認できるもののご提示によりシニア料金にてご入園いただけます。

※2歳以下のお客様はパスポート無料でご入園いただけます。

※障害者手帳をお持ちの方は手帳の提示によりパスポート料金半額(但し、シニアの方は大人料金の半額)となります。

※超ドデカイブタメンくんアドベンチャーは混雑状態によりお待ちいただく場合があります。

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

