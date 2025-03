初の3社共同企画！新幹線アイス 第3弾「スジャータアイスクリーム(岡山県産シャインマスカット)」

JR東日本サービスクリエーションと、JR東海リテイリング・プラスと、ジェイアール西日本フードサービスネットは、新幹線車内販売等で親しまれている「新幹線アイス」の共同企画の第3弾として、岡山県産シャインマスカットを使用した「スジャータアイスクリーム(岡山県産シャインマスカット)」を2025年3月15日(土)より発売します。

新幹線アイス 第3弾「スジャータアイスクリーム(岡山県産シャインマスカット)」

<発売日時>

2025年3月15日(土)

※アイスクリーム自動販売機は準備出来次第販売開始

※「JR-PLUSオンラインショップ」では午前10:00より販売開始

<販売価格>

450円(税込)

・JR-PLUSオンラインショップ 6個入り:4,550円(税込)、11個入り:6,200円(税込)

(他フレーバーとの詰合せも販売します。)

<販売箇所>

・東北、秋田、山形、上越、北陸の各新幹線および特急「あずさ」「ひたち」の車内販売

※一部の列車・区間では、車内販売を実施しておりません。

・東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車 モバイルオーダーサービス

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、アイスクリームの販売をしておりません。

・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車 車内販売

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、車内販売を実施しておりません。

・東海道新幹線改札内および品川駅南乗換口(JR東日本改札内)のスジャータアイスクリーム自動販売機

・東京〜新大阪駅の「PLUSTA」「DELICA STATION」等一部の店舗

・JR-PLUSオンラインショップ( https://www.jrcp-shop.jp/ )

スジャータアイスの濃厚さと、シャインマスカットのさわやかな味わいを楽しめます。

また、新幹線アイスをより楽しめるよう、オリジナルのアルミアイスクリームスプーンと、フレークシールも発売します。

1. オリジナルアイスクリーム

<商品名>

スジャータアイスクリーム(岡山県産シャインマスカット)

岡山県産シャインマスカット果汁を使用。

乳脂肪分10%の濃厚なアイスクリームにシャインマスカットの風味が際立つプレミアムなアイスクリームです。

アイス

■岡山県産シャインマスカットアイスクリームのこだわり

第1弾は東北地方の「ずんだ」、第2弾は京都府産の「宇治抹茶」と、地域にこだわったフレーバー展開を行ってきました。

第3弾では、西日本エリアをイメージしたフレーバーとして、フルーツ王国である岡山県産の「シャインマスカット」を選びました。

新鮮な生乳、北海道産生クリームを使用し、乳のフレッシュ感と後味にしっかりと濃厚感を感じられます。

アイスが硬い状態では、乳感を強く感じますが、口の中で溶けはじめるとシャインマスカットの味わいが引き立ちます。

ゆっくりと味と香りを楽しめます。

【こだわりの選定】

お客さまに美味しいアイスクリームをお届けしたいという思いから、3社のアテンダントや新幹線パーサーが中心となり、西日本エリアをイメージしたフレーバーを提案しました。

様々なフレーバー候補の中から、ディスカッションを重ね、試食を繰り返すなど、商品化に向けて半年間かけて選定しました。

【岡山県産シャインマスカットの魅力】

岡山県は、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた、シャインマスカットの産地として全国的に知られています。

また大粒で糖度が高く、上品な香りと贅沢な甘さを堪能できます。

ぜひ岡山県産シャインマスカットを、アイスクリームでご賞味ください。

意見交換の様子

試食会の様子

≪参加したアテンダント、新幹線パーサーより≫

★手に取ってくださるお客さまの笑顔を想像しながら、時間をかけて考えてきました。

★私達が自信を持ってオススメするアイスクリームができました。

★アイスクリームは、お客さまの新幹線の旅に彩りを加えてくれるステキな商品です!

★食べた瞬間幸福を味わえる、溶けるまでの待ち時間もワクワクさせてくれる特別な商品です。

★「旅の思い出の一つ」としてお召し上がりください!

2. オリジナルアルミアイスクリームスプーン

アイスクリームを程よく溶かしながら食べられる人気の「アルミアイスクリームスプーン」が3社合同企画バージョンで新登場!これまで1色での表現だったスプーン本体の車両イラストは、シリーズ初となるカラーで表現しました。

各社の「推し車両」として、JR東日本は「E5系」、JR東海は「N700S」、JR西日本は「500系」をデザインしています。

各車両の「単品」と「3本セット」を用意されました。

<商品名>

3社合同アルミアイスクリームスプーン

<デザイン>

JR東日本E5系、JR東海N700S、JR西日本500系

<販売日時>

2025年3月15日(土)

※「JR-PLUSオンラインショップ」では午前10:00より販売開始

<販売価格>

E5系 :800円(税込)

グッズ(1)

N700S :800円(税込)

グッズ(2)

500系 :800円(税込)

グッズ(3)

3本セット(E5系、N700S、500系):2,400円(税込)

グッズ集合

<販売箇所>

E5系

・東北、秋田、山形の各新幹線の車内販売

※一部の列車・区間では、車内販売を実施しておりません。

N700S

・JR-PLUSオンラインショップ( https://www.jrcp-shop.jp/ )

500系

・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車 車内販売

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、車内販売を実施しておりません。

3本セット

・上記の全ての販売箇所および上越、北陸の各新幹線と特急「あずさ」「ひたち」の車内販売

<その他>

JR東日本商品化許諾済/JR東海承認済/JR西日本商品化許諾済

3. オリジナルフレークシール

初の3社共同企画を記念したフレークシールが新登場!各社がこれまでに発売した「アイスクリーム」や、今回発売する「アルミアイスクリームスプーン」、そして各社の「推し車両」もデザインしたシールが入った盛りだくさんの内容です!ワンポイントにかわいらしいサイズ感なので、貼ったり、交換したり、スマホステッカーの代わりにしたり、色々なシチュエーションで楽しめます!

シール(1)

シール(2)

<商品名>

3社合同アイスクリーム発売記念フレークシール

<デザイン>

16ピース(16デザイン×各1枚)

<販売日時>

2025年4月13日(日)

※「JR-PLUSオンラインショップ」では午前10:00より販売開始

<販売価格>

700円(税込)

<販売箇所>

・東北、秋田、山形、上越、北陸の各新幹線および特急「あずさ」「ひたち」の車内販売

※一部の列車・区間では、車内販売を実施しておりません。

・JR-PLUSオンラインショップ( https://www.jrcp-shop.jp/ )

・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車 車内販売

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、車内販売を実施しておりません

<その他>

JR東日本商品化許諾済/JR東海承認済/JR西日本商品化許諾済

※画像はイメージです。

※商品のデザインは、実際の車両等と異なる場合があります。

※内容・価格・販売数量や販売箇所は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴します。

また、一部お届けできない地域があります。

※売切れの際はご容赦ください。

