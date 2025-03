はたらくすべての人が共感を通じて「であい」「つながり」「つながりを深める」！ランドピア「Wantedly」導入

ランドピアは、採用活動および企業ブランディングの強化を目的として、ビジネスSNS「Wantedly」を導入しました。

ランドピア「Wantedly」導入

ランドピアは、採用活動および企業ブランディングの強化を目的として、ビジネスSNS「Wantedly」を導入。

「Wantedly」で同社の企業文化や事業内容を発信することで、共感を持つ方々との出会いを創出し、採用活動をより効果的に進めていきます。

また、社員インタビューや社内取り組みを通じて、同社の魅力を積極的に発信し、広報活動にも活用していきます。

■ランドピアについて

株式会社ランドピアは、「不動産の有効利用を通じて、活力ある経済社会の実現に貢献する」ために、遊休地、ビルの空室といった不動産を価値あるスペースとして有効活用することを専門としています。

■ビジネスSNS「Wantedly」について

「Wantedly」は、はたらくすべての人が共感を通じて「であい」「つながり」「つながりを深める」ためのビジネスSNSです。

2012年2月にサービス公式リリースされ、2025年現在、ユーザー数が400万人を突破しています。

Wantedlyを使った採用活動の最大の特徴は、給与や福利厚生などの条件だけではなく、会社と個人が双方の想いを発信することで、共感を軸にした出会いを実現できる点です。

会社ページでは、社員インタビューや社内イベントの様子など、すべての情報をまとめることが可能で「採用オウンドメディア」としても活用できます。

