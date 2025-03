Rakuten Travel Award2024 にて 楽天トラベルゴールドアワード2024＆楽天トラベル日本の 宿アワード2024をダブル受賞！ホテル フォレストヒルズ那須

今回、ホテル フォレストヒルズ那須は「Rakuten Travel Award 2024」において、「楽天トラベルゴールドアワード2024」受賞、さらに「楽天トラベル日本の宿アワード2024」受賞二冠達成しました!

ホテル フォレストヒルズ那須

今回、ホテル フォレストヒルズ那須は「Rakuten Travel Award 2024」において、「楽天トラベルゴールドアワード2024」受賞、さらに「楽天トラベル日本の宿アワード2024」受賞二冠達成。

楽天トラベルアワードは、旅行者の皆さまからの評価や予約実績などを基に、優れた宿泊施設を表彰する権威あるアワードです。

【ホテル フォレストヒルズ那須】について

那須高原の森に囲まれた関東最大級のドッグフレンドリーリゾート。

那須最大級の1600m2の天然芝ドッグランや屋根付きドッグラン、ドッグショップ、フォトブースなどの施設が充実!宿泊は天然温泉も愉しめる愛犬と一緒に泊まれるヴィラタイプのコテージが充実。

大型犬も添い寝OK、レストラン同伴OK、さらにワンちゃんの宿泊は無料。

