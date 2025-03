北欧の意匠性をもたらす安心安全な高性能吸音材！マグ・イゾベール「Ecophon(エコフォン)」製品シリーズ

マグ・イゾベールは、スウェーデン発の世界的プレミアム吸音材ブランド「Ecophon(エコフォン)」製品シリーズを4月1日(火)に日本国内で販売開始します。

マグ・イゾベール「Ecophon(エコフォン)」製品シリーズ

製品ライフサイクルにおける環境負荷を削減したサステナブルな吸音材である「Ecophon」は、バリエーション豊富な形状、色、サイズ、設置方法で、内装デザインの可能性を広げます。

最高品質の吸音性と不燃性・低VOC(揮発性有機化合物)による安全性で、オフィス、商業施設、ホテル、教育施設、病院などのウェルビーイングな環境づくりに貢献します。

●プレミアム吸音材ブランド「Ecophon(エコフォン)」

Ecophonは、世界約30か国で展開しているスウェーデンの吸音材ブランドであり、建築資材のグローバルカンパニーであるサンゴバングループの一員です。

音響の重要性は十分に認識されていませんが、良い音環境は集中力向上、記憶力や認知機能向上、ストレス軽減など、室内環境に不可欠な要素です。

Ecophonは、すべての人に良質な音響環境を提供することを使命とし、製品の開発・製造・販売に取り組んでいます。

●空間表現の可能性を拡げるバリエーション豊富な色彩と美しい仕上がり

Ecophonの最大の特徴は、多彩な選択肢と施工面の美しさです。

表面材の1つである塗装付きガラス繊維不織布「Akutex FT」は、標準色の他、カスタマイズ可能なカラーオプションを展開しており、インテリアデザインに応じて最適なカラーを選ぶことができます。

ハリのある美しい表面材と高密度で硬質なグラスウール基材で構成されたEcophon製品は、施工面にシワがよりにくく、角が崩れにくいため、高品質な外観を維持します。

さらに、洗練されたシームレスな天井面を実現するプラスター吹付天井(Ecophon Fade)、高耐久ニット生地の膜天井(Ecophon Clipso)や、最大サイズ3000mm×1200mmの独立天井板(Ecophon Solo Rectangle)など、豊富なラインナップを用意しています。

自由なデザインを可能にする幅広いバリエーションと美しい仕上がりから、ヨーロッパをはじめとする世界中の音響施設や商業施設、オフィスビルなどでEcophonは選ばれています。

●自然の中にいるような心地よい環境を創り出す吸音性

人間にとって理想的な音環境は、天井や壁からの音響反射がない、自然の中にいるような状態といわれており、Ecophonは自然界の音環境を屋内で再現することに力を入れています。

Ecophon製品の基材であるグラスウールは多孔質材料のため、中音域から高音域までの幅広い音域において優れた吸音性能があり、音の反響が気になる大空間の天井面や、劇場や音楽ホールにおける音響調整用として使われています。

Ecophon製品は国際規格EN ISO 11654の最高グレードであるclass Aに分類される吸音材を含む優れたラインナップを持ち、建物内にいながら自然の中にいるような心地よい音環境を実現させます。

●居住者の快適を守る安全品質

グラスウールの高い不燃性を有するEcophon製品は、欧州規格EN13501-1において、万が一の火災時にも燃えにくく、煙の発生・延焼を抑えることが認められる「A2-s1,d0」に分類されています。

日本においても2025年秋頃、不燃材料認定取得を予定しています。

また、揮発性有機化合物(VOC)排出量が低いレベルであることを認証する国際認証「Eurofins Indoor Air Comfort 認証」やグローバル環境認証「Cradle to Cradle Certified(R):Material Health」などで、有害物質が含まれていないことが認められています。

世界的な認証機関によって安全性を評価されているEcophon製品は、日本においても安心して使えます。

●製品ラインナップ

Ecophonは、室内環境に応じて適合するバリエーション豊かな色、形状、表面材を取り揃えています。

Ecophon Solo 優れた音響特性を持つフリーハンギングの吸音パネル

用途 :天井

特長 :豊富な形状、色、サイズ、設置方法で表現の自由を実現します。

表面材:塗装付ガラス繊維不織布貼り

・Akutex FT(標準色22色、カスタマイズ可能なカラーオプション)

Ecophon Solo-1

Ecophon Solo-2

Ecophon Focus/Advantage ベーシックで包括的な天井用吸音パネル

用途:天井

特長:デザインの柔軟性と吸音性を実現します。

表面材 塗装付ガラス繊維不織布貼り

・Akutex FT(標準色22色、カスタマイズ可能なカラーオプション)

Ecophon Focus/Advantage-1

Ecophon Focus/Advantage-2

Ecophon Akusto 豊富な形状でデザインの創造性を拡げる壁用吸音パネル

用途:壁

特長:さまざまな表面、色、形状の壁を実現します。

表面材 塗装付ガラス繊維不織布貼り

・Akutex FT(標準色22色、

カスタマイズ可能なカラーオプション)ガラス繊維生地貼り

・Ecophon Texona(標準色14色)

Ecophon Akusto

Ecophon Fade プラスター吹付で実現するシームレスな天井吸音材

用途:天井

特長:プラスター吹付施工で、

継ぎ目のない上質な天井を実現します。

表面材 プラスター吹付仕上げ

・Fade ONE smooth(標準色7色、カスタマイズ可能なカラーオプション)

Ecophon Fade

Ecophon Clipso 高機能ニット生地で壁・天井を全面被覆で装飾できる吸音材

用途:天井、壁

特長:壁や天井を完全に覆うことができるニット生地でシームレスな外観を実現します。

表面材 ポリエステル生地貼り

・So Acoustic(標準色23色、印刷可能なカラーオプション)

Ecophon Clipso

●ライフサイクル全体の排出量を最小限に抑えたサステナブルな吸音材

原材料の70%にリサイクルガラスを使用しているEcophon製品は、ライフサイクル全体における環境情報を第三者機関によって検証するEPD(環境製品宣言)取得を推進し、透明性と信頼性の高い環境データを提供しています。

製造時の環境負荷削減にも積極的に取り組んでおり、2023年はCO2排出量60%削減(2017年比)、埋立処理される製造時の廃棄物61%削減(2017年比)、製造プロセスにおける水使用量780トン削減などの快挙を成し遂げました。

サンゴバングループ目標である2050 年カーボンニュートラル実現を目指し、これまで以上に環境への取組を推進します。

