第一弾は「親指姫」モチーフ！Mico

Mico

商品名 :親指姫

価格 :220,000円(税込)

サイズ :11号

素材 :天然パライバトルマリン

天然ダイヤモンド

18金

付属品 :鑑別書

販売開始日:2025年3月3日(月)

Sweet Compassが運営するジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、新たなオリジナルブランド「Mico」を発表しました。

シリーズ第一弾として2025年3月3日(月)より、オンラインストアにてアンデルセン童話「親指姫」をモチーフにしたリングの販売を開始しました。

■幻想的な世界観を指先に

Mico宝飾店が新たに発表するオリジナルブランド「Mico」。

第一弾は幼い頃に夢中になった絵本の幻想的な世界をジュエリーで表現しました。

アンデルセン童話「親指姫」の物語をモチーフにしています。

チューリップから生まれた親指姫は、カエルにさらわれたり、傷ついたツバメを助けたりしながら、運命に翻弄されながらも最後は花の国の王子様と結ばれる物語です。

中央にはパライバトルマリンを配置し、花びらの内側にはダイヤモンドをセット。

ぷっくりとした可憐な花を表現し、アームには葉っぱのモチーフを施して、横から眺めても美しいデザインに仕上がっています。

■セミオーダーで個性を演出

中石はお好きな宝石を選べるセミオーダーに対応しており、リクエストいただいた宝石は、同店が厳選したルースを用意されています。

リングは熟練の職人が一つ一つ丁寧に仕立てており、特別な一品をお届けします。

■アトリエでの体験

気になるジュエリーは、Mico宝飾店のアトリエで実物を見られます。

直接手に取って、その美しさを体感出来ます。

■Mico宝飾店 アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休)

