7月に万博会場で披露！春日東野幼稚園 万博体操 「きみの笑顔がすきだから」

春日東野幼稚園は、幼児活動研究会コスモスポーツクラブと連携し、万博体操を企画・発案しました。

春日東野幼稚園 万博体操 「きみの笑顔がすきだから」

4月に開幕する2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、7月に出場を予定しています。

【万博会場での出展は7月に3回】

◆7月13日(日)

会場:ポップアップステージ北

#万博音頭プロジュクト を万博首長連合と協働したスターダスト河内(大阪府枚方市)のステージに出場予定です。

◆7月21日(月祝)

会場:TEAM EXPOパビリオン

TEAM EXPO 2025において、枚方市を共創パートナーに迎え、万博体操誕生の基盤となる【HGG〜人と協力する体操〜】および万博体操に関する展示を行います。

◆7月26日(土)

会場:ポップアップステージ北

春日東野幼稚園とコスモスポーツクラブ単独でのステージを披露します。

【「いのち輝く未来」を生きる 子どもたちの心を育む体操を目指して】

これまで春日東野幼稚園とコスモスポーツクラブの共同指導において培ってきた幼児教育現場の経験をもとに万博体操は生まれました。

(1) 低月齢から少しずつ、無理なく体幹を鍛えること

(2) 人の話を聞く力、友達と協力する社会性、頑張ろうとする意志の力を育む

上記2点をベースとして、本園園児にとどまらず多くの子どもたちが、たくさんの国や地域・多様な世代の人々と、体操を通して触れ合うことを目的として企画したものです。

【万博体操お披露目会を開催します】

プレお披露目

日時 :3月15日(土)13時〜

催し名:第4回 咲洲 World Healthy Festa! イベント内

場所 :大阪南港ATC 海辺ステージ・ウミエール広場(雨天時:ATC館内で実施)

お披露目会

日時:3月24日(月)10時〜11時

場所:春日東野幼稚園 講堂

